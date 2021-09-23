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США пообіцяли купити ще 500 млн доз вакцини і роздати іншим країнам

Четвер, 23 вересня 2021, 02:15
США пообіцяли купити ще 500 млн доз вакцини і роздати іншим країнам

Сполучені Штати пообіцяли закупити ще 500 млн доз вакцини проти COVID-19, щоб передати їх іншим країнам.

Джерело: президент США Джо Байден під час віртуального саміту, якого цитує Reuters

Деталі: Як зазначається, доставка нового траншу почнеться в січні.

Додаткові вакцини збільшать обсяг пожертвувань США до більш ніж 1,1 млрд доз, що набагато менше 5-6 млрд доз, які, за словами світових експертів в сфері  охорони здоров'я, необхідні біднішим країнам.

Вакцини від Pfizer Inc і BioNTech будуть виробляти в США і відправляти  в країни з низьким і середнім рівнем доходу. Джерело, знайоме з проблемою, сказало,  що уряд США заплатить близько 7 доларів за дозу.

Крім того, Байден сказав, що Штати нададуть 370 млн доларів "на підтримку проведення щеплень" і понад 380 млн доларів на допомогу Глобальному альянсу з вакцин  в розподілі вакцини в регіонах з найбільшою потребою.

Що передувало: Тижнем раніше стало відомо, що адміністрація президента США закупить сотні мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech для того, щоб пожертвувати її іншим країнам. 

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяСША
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