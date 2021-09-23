Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США пообіцяли купити ще 500 млн доз вакцини і роздати іншим країнам

Четвер, 23 вересня 2021, 02:15

Сполучені Штати пообіцяли закупити ще 500 млн доз вакцини проти COVID-19, щоб передати їх іншим країнам.

Джерело: президент США Джо Байден під час віртуального саміту, якого цитує Reuters

Деталі: Як зазначається, доставка нового траншу почнеться в січні.

Додаткові вакцини збільшать обсяг пожертвувань США до більш ніж 1,1 млрд доз, що набагато менше 5-6 млрд доз, які, за словами світових експертів в сфері  охорони здоров'я, необхідні біднішим країнам.

Вакцини від Pfizer Inc і BioNTech будуть виробляти в США і відправляти  в країни з низьким і середнім рівнем доходу. Джерело, знайоме з проблемою, сказало,  що уряд США заплатить близько 7 доларів за дозу.

Крім того, Байден сказав, що Штати нададуть 370 млн доларів "на підтримку проведення щеплень" і понад 380 млн доларів на допомогу Глобальному альянсу з вакцин  в розподілі вакцини в регіонах з найбільшою потребою.

Що передувало: Тижнем раніше стало відомо, що адміністрація президента США закупить сотні мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech для того, щоб пожертвувати її іншим країнам. 

Теми: вакцинаціяСША
powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Сардинії затримали ексглаву уряду Каталонії

відеоСтоличний юрист заволодів причалами і островом на Дніпрі завдяки листу з Нацполіції — “Cхеми”

інфографікаКатування у Криму, збільшення обстрілів та конституційна криза – звіт ООН щодо України

На крісло мера Харкова претендують вже п’ятеро

відеоДо України прибув літак з Афганістану – евакуювали до сотні людей

Новини 23 вересня: закон про олігархів, "жовта зона"

Усі новини...
вакцинація
"Грали у рівність": Зеленський відчитав ООН через вакцини
Новини 22 вересня: обстріл авто Шефіра, обов’язкова вакцинація
МОЗ хоче зобов’язати до COVID-вакцинації певні професії та сфери
Останні новини
05:50
В супермаркеті в США сталася стрілянина: одна людина застрелена, 12 поранених
04:50
Україна опинилася на 14 місці у світі за поширенням COVID-19
04:00
На Сардинії затримали ексглаву уряду Каталонії
03:22
США: Нема ознак, що Іран повертається до переговорів щодо ядерної угоди
02:24
Португалія  зніме більшість з решти карантинних обмежень
01:27
П'ятеро людей постраждали в стрілянині на військовій базі в США
00:38
відеоСтоличний юрист заволодів причалами і островом на Дніпрі завдяки листу з Нацполіції — “Cхеми”
23:53
Виконання закону про олігархів має бути аполітичним – посол Британії
23:35
інфографікаКатування у Криму, збільшення обстрілів та конституційна криза – звіт ООН щодо України
22:57
Невідомі злили в мережу QR-код до ковід-сертифікату Макрона
Усі новини...