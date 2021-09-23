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Италия пожертвует 45 миллионов доз вакцины другим странам

Четверг, 23 сентября 2021, 06:19
Италия пожертвует 45 миллионов доз вакцины другим странам

Италия предоставит другим странам 45 млн доз вакцины против COVID-19 до конца года, что в три раза превышает изначальное  обещание: ранее правительство обещало пожертвовать 15 млн доз.

Источник: итальянский премьер-министр Марио Драги, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Почти половина из них (15 млн - УП) уже доставлена, и сегодня я рад объявить, что мы утроим наши усилия. Мы пожертвуем еще 30 млн дополнительных доз до конца года, чтобы достичь 45 млн".

Напомним: Соединенные Штаты пообещали закупить еще 500 млн доз вакцины против COVID-19, чтобы передать их другим странам.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусИталия
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