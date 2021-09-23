Динаміка невтішна: 7 866 хворих і 123 померлих від COVID за добу в України

За добу 22 вересня в Україні зафіксували 7 866 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 123 летальних випадки, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 070 осіб, одужали 2 305 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Найбільше випадків захворювання у цю середу зареєстрували у Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520) областях, м. Київ (467) та Дніпропетровській області (456).

Серед 7 866 нових хворих 667 дітей і 175 медпрацівників.

Протестовано в цю середу: методом ПЛР – 41 625 осіб, методом ІФА – 9 742 особи, експрес-тестами – 33 568 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 370 425 осіб, одужали 2 237 973 осіб, померли 55 284 особи.

Нагадаємо: За добу 21 вересня у світі виявили 526 929 нових випадків COVID-19. Україна з 6 754 випадками була на 18 місці у світі, а в Європі – на 7-му.

9 292 людини у світі померли від коронавірусу за добу. За цим показником Україна була на 16 місці у світі і на четвертому – серед європейських країн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП