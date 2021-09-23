Динамика неутешительная: 7 866 больных и 123 умерших от COVID за сутки в Украине

За сутки 22 сентября в Украине зафиксировали 7 866 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 123 летальных случая, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2 070 человек, выздоровели 2 305 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания в эту среду зарегистрировали в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520) областях, г. Киев (467) и Днепропетровской области (456).

Среди 7 866 новых больных 667 детей и 175 медработников.

Протестировано в эту среду: методом ПЦР – 41 625 человек, методом ИФА – 9 742 лица, экспресс-тестами – 33 568 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 370 425 человек, выздоровели 2 237 973 человек, умерли 55 284 человека.

Напомним: За сутки 21 сентября в мире обнаружили 526 929 новых случаев COVID-19. Украина с 6 754 случаями была на 18 месте в мире, а в Европе - на 7-м.

9 292 человека в мире умерли от коронавируса в сутки. По этому показателю Украина была на 16 месте в мире и на четвертом - среди европейских стран.

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