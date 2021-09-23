В Росії знайшли уламки зниклого напередодні військового літака
Четвер, 23 вересня 2021, 10:00
У Хабаровському краї Росії виявили уламки військового літака Ан-26, який зник з радарів 22 вересня.
Джерело: ГУ МНС Росії по Хабаровському краю
Дослівно: "23 вересня під час проведення авіарозвідки вертоліт Мі-8 Хабаровського авіаційно-рятувального центру МНС Росії виявив уламки імовірно літака Ан-26 в районі гори Хребтова, висота якої понад 900 метрів".
Деталі: Повідомляється, що літак розбився у важкодоступній місцевості. Через високі дерева і сильний вітер вертоліт не може сісти в районі НП. Також неможливо провести десантування рятувальників.
У зв'язку з цим до місця падіння літака вирушила наземна група рятувальників.
Повідомляється, що доля екіпажу залишається невідомою.
Передісторія:
- 22 вересня під російським Хабаровськом пропав з радарів військовий літак Ан-26, на борту якого перебував екіпаж з шести осіб. Повідомлялося, що Ан-26 здійснював технічний політ.
Українська правда