В Росії знайшли уламки зниклого напередодні військового літака

У Хабаровському краї Росії виявили уламки військового літака Ан-26, який зник з радарів 22 вересня.

Джерело: ГУ МНС Росії по Хабаровському краю

Дослівно: "23 вересня під час проведення авіарозвідки вертоліт Мі-8 Хабаровського авіаційно-рятувального центру МНС Росії виявив уламки імовірно літака Ан-26 в районі гори Хребтова, висота якої понад 900 метрів".

Деталі: Повідомляється, що літак розбився у важкодоступній місцевості. Через високі дерева і сильний вітер вертоліт не може сісти в районі НП. Також неможливо провести десантування рятувальників.

У зв'язку з цим до місця падіння літака вирушила наземна група рятувальників.

Повідомляється, що доля екіпажу залишається невідомою.

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