В России нашли обломки пропавшего накануне военного самолета
Четверг, 23 сентября 2021, 10:00
В Хабаровском крае России обнаружили обломки военного самолета Ан-26, пропавшего с радаров 22 сентября.
Источник: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Дословно: "23 сентября в ходе проведения авиаразведки вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обнаружил обломки предположительно самолета Ан-26 в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров".
Детали: Сообщается, что самолет разбился в труднодоступной местности. Из-за высоких деревьев и сильного ветра вертолет не может сесть в районе происшествия. Также невозможно произвести десантирование спасателей.
В связи с этим к месту падения самолета выдвинулась наземная группировка спасателей.
Сообщается, что судьба экипажа остается неизвестной.
Предыстория:
- 22 сентября под российским Хабаровском пропал с радаров военный самолет Ан-26, на борту которого находится экипаж из шести человек. Сообщалось, что АН-26 совершал технический полет.
Украинская правда