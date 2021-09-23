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В России нашли обломки пропавшего накануне военного самолета

Четверг, 23 сентября 2021, 10:00
Фото МЧС России

В Хабаровском крае России обнаружили обломки военного самолета Ан-26, пропавшего с радаров 22 сентября.

Источник: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Дословно: "23 сентября в ходе проведения авиаразведки вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обнаружил обломки предположительно самолета Ан-26 в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров".

Детали: Сообщается, что самолет разбился в труднодоступной местности. Из-за высоких деревьев и сильного ветра вертолет не может сесть в районе происшествия. Также невозможно произвести десантирование спасателей.

В связи с этим к месту падения самолета выдвинулась наземная группировка спасателей.

Сообщается, что судьба экипажа остается неизвестной.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Росcияавиакатастрофы


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