Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Тернопольщине произошло землетрясение с силой 4,3 балла

Четверг, 23 сентября 2021, 10:11
На Тернопольщине произошло землетрясение с силой 4,3 балла
volcanodiscovery.com

Утром 23 сентября на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла, центр его был в 15 км от Черткова, но люди чувствовали толчки в радиусе 100 км.

Источник: Главный центр специального контроля, Главное управление ГСЧС в Тернопольской области, Volcano Discovery и соцсети

Дословно центр: "Сегодня в 6:17:57 средствами Главного центра зарегистрировано ощутимое землетрясение на территории Украины. Предварительные расчеты: координаты 48,93 с.ш. 25,88 в.д. Тернопольская область, магнитуда М=4.3, расчетная интенсивность 5 баллов. По сообщениям, землетрясение ощущалось людьми на расстоянии около 100 км".

 
gcsk.gov.ua

Детали: Источник землетрясения находится на территории Тернопольской области в районе г. Чертков, на глубине 6 км.

По классификации землетрясение относится к умеренным, ощущается людьми внутри помещения.

"Предметы, которые висят, сильно колеблются. Картины сдвигаются с места. Ощутимые колебания схожи с колебаниями, образованными падением тяжелых предметов внутри здания", – объясняет центр спецконтроля.

Главное управление ГСЧС в Тернопольской области сообщает, что сила толчков была до 4,4 балла по шкале Рихтера и не привела к негативным последствиям.

"Подземные толчки были наиболее ощутимы в Чертковском районе, частично в Тернопольском районе и в г.. Тернополь", – отметили спасатели.

Этим утром люди чувствовали толчки, о чем пишут в Facebook.

Отмечается, что ранее с территории Тернопольской области регистрировали землетрясения 23 апреля 2020 года и 28 мая 2019 года с магнитудами 2,0.

По данным Volcano Discovery, в мире 23 сентября 2021 года, до 10 утра по Киеву, произошло 37 землетрясений.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: стихияТернопольская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
стихия
В Киеве поднялся уровень воды: ряд пойменных территорий до сих пор затоплены
Пик паводка прошел, подтопления не будет даже в случае второй волны
Вскоре в Украине возможна вторая волна половодья
Последние новости
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
Все новости...
Реклама: