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На Тернопольщине произошло землетрясение с силой 4,3 балла

Четверг, 23 сентября 2021, 10:11
volcanodiscovery.com

Утром 23 сентября на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла, центр его был в 15 км от Черткова, но люди чувствовали толчки в радиусе 100 км.

Источник: Главный центр специального контроля, Главное управление ГСЧС в Тернопольской области, Volcano Discovery и соцсети

Дословно центр: "Сегодня в 6:17:57 средствами Главного центра зарегистрировано ощутимое землетрясение на территории Украины. Предварительные расчеты: координаты 48,93 с.ш. 25,88 в.д. Тернопольская область, магнитуда М=4.3, расчетная интенсивность 5 баллов. По сообщениям, землетрясение ощущалось людьми на расстоянии около 100 км".

 
gcsk.gov.ua

Детали: Источник землетрясения находится на территории Тернопольской области в районе г. Чертков, на глубине 6 км.

По классификации землетрясение относится к умеренным, ощущается людьми внутри помещения.

"Предметы, которые висят, сильно колеблются. Картины сдвигаются с места. Ощутимые колебания схожи с колебаниями, образованными падением тяжелых предметов внутри здания", – объясняет центр спецконтроля.

Главное управление ГСЧС в Тернопольской области сообщает, что сила толчков была до 4,4 балла по шкале Рихтера и не привела к негативным последствиям.

"Подземные толчки были наиболее ощутимы в Чертковском районе, частично в Тернопольском районе и в г.. Тернополь", – отметили спасатели.

Этим утром люди чувствовали толчки, о чем пишут в Facebook.

Отмечается, что ранее с территории Тернопольской области регистрировали землетрясения 23 апреля 2020 года и 28 мая 2019 года с магнитудами 2,0.

По данным Volcano Discovery, в мире 23 сентября 2021 года, до 10 утра по Киеву, произошло 37 землетрясений.

Украинская правда
Темы: стихияТернопольская область


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