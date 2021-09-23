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У Києві нових хворих на COVID уже в 4 рази більше, ніж одужань

Четвер, 23 вересня 2021, 11:54
Фото КМДА

За добу 22 вересня у столиці лабораторно підтвердили 467 нових випадків коронавірусу, 7 хворих померли, водночас подолали вірус лише 108 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "467 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 7 летальних випадків від вірусу. 108 подолали коронавірус".

Деталі: За добу 55 хворих на коронавірус госпіталізували. Також поклали у лікарні 125 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському та Дарницькому (по 63), Деснянському (62) і в Дніпровському (55) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці 231 584 випадки коронавірусу, 5 352 хворих померли, подолали вірус 219 636 мешканців столиці.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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