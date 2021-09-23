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В Киеве новых больных COVID уже в 4 раза больше, чем выздоровлений

Четверг, 23 сентября 2021, 11:54
Фото КГГА

За сутки 22 сентября в столице лабораторно подтвердили 467 новых случаев коронавируса, 7 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус только 108 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "467 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 7 летальных случаев от вируса. 108 преодолели коронавирус".

Детали: За сутки 55 больных коронавирусом госпитализировали. Также положили в больницы 125 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском и Дарницком (по 63), Деснянском (62) и в Днепровском (55) районах.

Всего с начала пандемии в столице 231 584 случаи коронавируса, 5 352 больных умерли, преодолели вирус 219 636 жителей столицы.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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