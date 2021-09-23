В Киеве новых больных COVID уже в 4 раза больше, чем выздоровлений
За сутки 22 сентября в столице лабораторно подтвердили 467 новых случаев коронавируса, 7 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус только 108 больных.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "467 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 7 летальных случаев от вируса. 108 преодолели коронавирус".
Детали: За сутки 55 больных коронавирусом госпитализировали. Также положили в больницы 125 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском и Дарницком (по 63), Деснянском (62) и в Днепровском (55) районах.
Всего с начала пандемии в столице 231 584 случаи коронавируса, 5 352 больных умерли, преодолели вирус 219 636 жителей столицы.
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- За сутки 21 сентября в столице зарегистрировали 465 новых случаев коронавируса, 3 человека умерли, при этом выздоровели только 138 больных.