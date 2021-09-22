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У Києві нових хворих на COVID-19 уже втричі більше, ніж одужань

Середа, 22 вересня 2021, 10:09
Фото desn.kyivcity.gov.ua

За добу 21 вересня у столиці зареєстрували 465 нових випадків коронавірусу, 3 людини померли, при цьому одужали лише 138 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook 

Пряма мова Кличка: "465 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 3 летальних випадки від вірусу".

Деталі: 81 хворого на коронавірус госпіталізували. Ще 70 осіб поклали в лікарні з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (72), Дніпровському (71) та в Святошинському (62) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 231 117 підтверджених випадків коронавірусу, 5 345 хворих померли, подолали вірус 219 528 мешканців столиці.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • За добу 20 вересня до лікарень столиці потрапили 112 хворих на коронавірус – це була найбільша кількість госпіталізацій з 17 серпня.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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