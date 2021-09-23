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Опозиція хотіла відсторонити Стефанчука на розгляд закону про олігархів – не змогла

Четвер, 23 вересня 2021, 13:29
Опозиція хотіла відсторонити Стефанчука на розгляд закону про олігархів – не змогла

У Верховній Раді провалили голосування за відсторонення головуючого Руслана Стефанчука – він продовжив вести засідання парламенту, який взявся за друге читання законопроєкту про олігархів. 

Джерело: трансляція парламентського засідання 

Деталі: Подали заяву про відсторонення головуючого фракції "Батьківщина" та "Європейська солідарність". 

Віце-спікер Олена Кондратюк проводила голосування за це, але набрався лише 61 голос, рішення не прийняли. 

Стефанчук подякував за довіру і продовжив вести засідання Верховної Ради. 

Нардепи розглядають поправки до другого читання законопроєкту щодо деолігархізації №5599.

Інколи депутати кричать "Ганьба!", "Ди-кта-ту-ра" і "Геть диктатуру!". 

Депутати ЄС Микола Княжицький та Ірина Геращенко підійшли до президії парламенту з вигуками "Лукашенко". Стефанчук на це зі сміхом відповів: "Він не прийде, він в іншій країні".

Нагадаємо: Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який вважав деолігархічний пакет законів неготовим до розгляду, перебуває на самоізоляції через COVID-19. 

Українська правда
Теми: Верховна Радаолігархи
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