Опозиція хотіла відсторонити Стефанчука на розгляд закону про олігархів – не змогла

У Верховній Раді провалили голосування за відсторонення головуючого Руслана Стефанчука – він продовжив вести засідання парламенту, який взявся за друге читання законопроєкту про олігархів.

Джерело: трансляція парламентського засідання

Деталі: Подали заяву про відсторонення головуючого фракції "Батьківщина" та "Європейська солідарність".

Віце-спікер Олена Кондратюк проводила голосування за це, але набрався лише 61 голос, рішення не прийняли.

Стефанчук подякував за довіру і продовжив вести засідання Верховної Ради.

Нардепи розглядають поправки до другого читання законопроєкту щодо деолігархізації №5599.

Інколи депутати кричать "Ганьба!", "Ди-кта-ту-ра" і "Геть диктатуру!".

Депутати ЄС Микола Княжицький та Ірина Геращенко підійшли до президії парламенту з вигуками "Лукашенко". Стефанчук на це зі сміхом відповів: "Він не прийде, він в іншій країні".

Нагадаємо: Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який вважав деолігархічний пакет законів неготовим до розгляду, перебуває на самоізоляції через COVID-19.