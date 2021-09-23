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Оппозиция хотела отстранить Стефанчука на рассмотрение закона об олигархах – не смогла

Четверг, 23 сентября 2021, 13:29
Оппозиция хотела отстранить Стефанчука на рассмотрение закона об олигархах – не смогла

В Верховной Раде провалили голосование за отстранение председательствующего Руслана Стефанчука – он продолжил вести заседание парламента, который взялся за второе чтение законопроекта об олигархах.

Источник: трансляция парламентского заседания

Детали: Подали заявление об отстранении председательствующего фракции "Батькивщина" и "Европейская солидарность".

Вице-спикер Елена Кондратюк проводила голосование за это, но набрался лишь 61 голос, решение не приняли.

Стефанчук поблагодарил за доверие и продолжил вести заседание Верховной Рады.

Нардепы рассматривают поправки ко второму чтению законопроекта о деолигархизации №5599.

Иногда депутаты кричат "Позор!", "Ди-кта-ту-ра" и "Долой диктатуру!".

Депутаті ЕС Николай Княжицкий и Ирина Геращенко подошли к президиуму парламента с криками "Лукашенко". Стефанчук на это со смехом ответил: "Он не придет, он в другой стране".

Напомним: Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, который считал деолигархический пакет законов неготовым к рассмотрению, находится на самоизоляции из-за COVID-19.

Украинская правда
Темы: Верховная Радаолигархи
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