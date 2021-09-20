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Рада розгляне "деолігархічний пакет", а Разумков хоче змінити формат погоджувальних

Понеділок, 20 вересня 2021, 12:47
Рада розгляне деолігархічний пакет, а Разумков хоче змінити формат погоджувальних
Дмитро Разумков, фото ВР

Погоджувальна рада Верховної Ради включила до порядку денного цього пленарного тижня законопроєкти про деолігархізацію і про наповнення бюджету, на яких наполягала фракція "Слуга народу". Спікер Дмитро Разумков анонсував зміну підходу до обговорення "порядку денного".

Джерело: трансляція погоджувальної ради парламенту 20 вересня 

Деталі: Погоджувальна рада узгодила порядок денний на поточний тиждень – зокрема, включила до нього законопроєкти про деолігархізацію і про наповнення бюджету. 

Голова Верховної Ради поставив на голосування пропозицію фракції "Слуга народу" включити до порядку денного цього тижня законопроєкти №5599 та №5600 – і її підтримали. До другого читання президентського законопроєкту №5599 було подано 1 230 поправок.

Разумков наголосив, що в порядок денний за пропозицією Олександра Корнієнка включають законопроекти, "не готові до розгляду".

"Немає ні таблиць, ні висновків Головного юридичного управління, ні багато інших питань, які будуть пов’язані з ним. Якщо цього не відбудеться, буде виникати питання щодо неможливості його розгляду", – сказав спікер.

Також парламент вирішив запросити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на годину запитань до уряду у п'ятницю, 24 вересня.

Спершу Разумков, який вів засідання онлайн через свій COVID, сказав, що пропозиції всіх депутатських фракцій Верховної Ради, які незадоволені порядком денним, надійшли надто пізно.

"У нас сьогодні трохи дивна ситуація, оскільки всі фракції одночасно стали незгодні з тим порядком денним, надіслали свої пропозиції зранку. Хтось надіслав із пропозиціями, хтось, як "Слуга народу", лише лист про те, що вони не погоджуються. Написали, що є вкладення, але не додали його до листа", – сказав Разумков.

Він наголосив, що такі ситуації трапляються досить рідко. Зазвичай голови комітетів подають пропозиції до порядку денного. 

За регламентом, пропозиції до розгляду на погоджувальній подаються не пізніше, ніж за 4 дні до проведення чергового засідання. "Усі пропозиції, які сьогодні надійшли, вони не відповідають цій нормі регламенту", – сказав спікер.

"Якщо нас не влаштовує той формат, який є сьогодні, то, думаю, що з наступного тижня ми збиратимемо всі пропозиції всіх фракцій (на погоджувальну раду – ред.), будемо сідати, обговорювати, щодо кожної з них голосувати, ухвалювати відповідні рішення, як це передбачає регламент", – сказав Разумков.

"І якщо всі прямо не погоджуються з таким форматом роботи і ми йдемо в такий спосіб, то ми підемо в пропорції: хто скільки законопроєктів подає, від кількості народних депутатів, які представляють ту чи іншу фракцію", – додав він.

З наступного тижня спікер пропонує змінити підхід – і передбачає, що погоджувальна рада "збільшиться".

"Ми з вами зберемося цього тижня, якщо я повернуся, або на наступному, проговоримо новий формат роботи погоджувальної ради. Тому що я побачив, що сьогодні всі висловили своє занепокоєння і невдоволення тим форматом, яким ми працювали 2 роки. Погоджують – будемо змінювати і виходити на більш демократичні принципи", – підсумував Разумков.

Українська правда, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаРазумков Дмитро
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