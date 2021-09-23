В Росії знову рекорд смертей від COVID

За добу 22 вересня в Росії від коронавірусу померли 820 осіб – це найбільша кількість смертей з 26 серпня, коли померли стільки ж людей, і максимальне значення з початку пандемії.

Джерело: російський штаб по боротьбі з коронавірусом

Деталі: Найбільше людей за добу померли у Москві (54), Санкт-Петербурзі (53) і в Свердловській області (36).

За добу в Росії зафіксували 21 438 нових випадків коронавірусу.

Всього в РФ за час пандемії 7 354 995 випадків COVID-19, 201 445 людей померли. Подолали вірус 6 558 780 хворих.

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