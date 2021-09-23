В Росії знову рекорд смертей від COVID
Четвер, 23 вересня 2021, 14:27
За добу 22 вересня в Росії від коронавірусу померли 820 осіб – це найбільша кількість смертей з 26 серпня, коли померли стільки ж людей, і максимальне значення з початку пандемії.
Джерело: російський штаб по боротьбі з коронавірусом
Деталі: Найбільше людей за добу померли у Москві (54), Санкт-Петербурзі (53) і в Свердловській області (36).
За добу в Росії зафіксували 21 438 нових випадків коронавірусу.
Всього в РФ за час пандемії 7 354 995 випадків COVID-19, 201 445 людей померли. Подолали вірус 6 558 780 хворих.
Передісторія:
- У серпні 2021 року в Росії спостерігався різкий приріст хворих на коронавірус. Зокрема, 14 серпня померли "рекордні" 819 людей. 26 серпня – 820 хворих.
- У липні-серпні щоденна кількість нових випадків COVID-19 у РФ майже не опускалася нижче показника в 20 тисяч.
- На той час у Росії дуже повільно просувалася кампанія з вакцинації населення проти коронавірусу. Іноземні вакцини не допускали для використання на території країни, а до вітчизняних препаратів у росіян високий рівень недовіри.
Українська правда