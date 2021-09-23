В России снова рекорд смертей от COVID

За сутки 22 сентября в России от коронавируса умерли 820 человек – это самое большее количество смертей с 26 августа, когда умерли столько же людей, и максимальное значение с начала пандемии.

Источник: российский штаб по борьбе с коронавирусом

Детали: Больше всего людей за сутки умерли в Москве (54), Санкт-Петербурге (53) и в Свердловской области (36).

За сутки в России зафиксировали 21 438 новых случаев коронавируса.

Всего в РФ за время пандемии 7 354 995 случаев COVID-19, 201 445 заразившихся умерли. Преодолели вирус 6 558 780 больных.

Предыстория: