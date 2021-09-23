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В России снова рекорд смертей от COVID

Четверг, 23 сентября 2021, 14:27
В России снова рекорд смертей от COVID
Фото РБК

За сутки 22 сентября в России от коронавируса умерли 820 человек – это самое большее количество смертей с 26 августа, когда умерли столько же людей, и максимальное значение с начала пандемии.

Источник: российский штаб по борьбе с коронавирусом

Детали: Больше всего людей за сутки умерли в Москве (54), Санкт-Петербурге (53) и в Свердловской области (36).

За сутки в России зафиксировали 21 438 новых случаев коронавируса.

Всего в РФ за время пандемии 7 354 995 случаев COVID-19, 201 445 заразившихся умерли. Преодолели вирус 6 558 780 больных.

Предыстория: 

  • В августе 2021 года в России наблюдался резкий прирост больных на коронавирус. В частности, 14 августа умерли "рекордные" 819 человек. А 26 августа –820 человек. 
  • В июле-августе ежедневное количество новых случаев COVID-19 в РФ почти не опускалось ниже показателя в 20 тысяч.
  • В то время в России очень медленно продвигалась кампания по вакцинации населения против коронавируса. Иностранные вакцины не допускали для использования на территории страны, а к отечественным препаратам у россиян высокий уровень недоверия.

Украинская правда
Темы: Росcиякоронавирус
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