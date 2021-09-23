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В ЄС хочуть запровадити єдиний стандарт зарядки смартфонів

Четвер, 23 вересня 2021, 14:51

Європейський Союз у четвер оприлюднив плани, які вимагатимуть від виробників смартфонів прийняти єдиний стандарт зарядки мобільних пристроїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Єврокомісія представила пропозицію, яка передбачає використання кабелів USB-C для зарядки - технологію, яку вже прийняли багато виробників пристроїв. Однак компанія Apple протистоїть спробам блоку створити єдиний стандарт. iPhone поставляється з власним зарядним портом компанії Lightning, хоча найновіші моделі поставляються з кабелями, які можна підключити до гнізда USB-C.

Ініціативу ЄС, безсумнівно, підтримають мільйони людей, які шукають правильний зарядний пристрій у шухлядах, повних кабелів. Але ЄС також хоче позбутися 11 000 тонн електронних відходів, які щорічно викидають європейці.

Єврокомісія заявила, що типова людина, яка проживає в ЄС, володіє щонайменше трьома зарядними пристроями і регулярно користується двома, але 38% людей повідомляють, що хоча б раз не могли зарядити свій телефон, оскільки не могли знайти сумісний зарядний пристрій. Минулого року в ЄС було продано близько 420 мільйонів мобільних телефонів або портативних електронних пристроїв.

 "Зарядні пристрої живлять усі наші найнеобхідніші електронні пристрої. Зі все більшою кількістю пристроїв продається все більше зарядних пристроїв, які не взаємозамінні або не потрібні. Ми покінчимо з цим ", - сказав комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон. "З нашою пропозицією європейські споживачі зможуть використовувати єдиний зарядний пристрій для всієї портативної електроніки - важливий крок для збільшення зручності та зменшення відходів", - додав він.

Відповідно до ініціативи, яка ще має бути ретельно перевірена Європейським парламентом, телефони, планшети, цифрові фотоапарати, портативні відеоігрові приставки, гарнітури та навушники, що продаються в Євросоюзі, мають бути оснащені портами для зарядки USB-C.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСтехнології
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