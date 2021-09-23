З Кабула вилетів український літак з сотнею евакуйованих громадян

З аеропорту Кабула вилетів цивільний літак, на борту якого перебувають близько 100 евакуйованих громадян України та інших країн.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Facebook

Дослівно: "Протягом останніх декількох днів проводилися міжнародні перемовини щодо можливої евакуації українських громадян з Афганістану.

Сьогодні зранку (23 вересня – ред.) перемовини завершилися успіхом, і цивільний літак вилетів з території аеропорту міста Кабул. На борту літака знаходяться близько 100 громадян".

Фото ГУР МОУ

Деталі: Очікується, що літак з евакуйованими людьми прибуде до Києва протягом 24 годин.

Повідомляється, що переговори вели українські дипломати з МЗС, представники ГУР МО та Офіс президента України. Також активну участь брали представники Ісламської Республіки Пакистан, Турецької Республіки, Держави Катар та Афганістану.

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