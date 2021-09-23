З Кабула вилетів український літак з сотнею евакуйованих громадян
З аеропорту Кабула вилетів цивільний літак, на борту якого перебувають близько 100 евакуйованих громадян України та інших країн.
Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Facebook
Дослівно: "Протягом останніх декількох днів проводилися міжнародні перемовини щодо можливої евакуації українських громадян з Афганістану.
Сьогодні зранку (23 вересня – ред.) перемовини завершилися успіхом, і цивільний літак вилетів з території аеропорту міста Кабул. На борту літака знаходяться близько 100 громадян".
Деталі: Очікується, що літак з евакуйованими людьми прибуде до Києва протягом 24 годин.
Повідомляється, що переговори вели українські дипломати з МЗС, представники ГУР МО та Офіс президента України. Також активну участь брали представники Ісламської Республіки Пакистан, Турецької Республіки, Держави Катар та Афганістану.
Передісторія:
- Перший комерційний рейс з Кабула вилетів 9 вересня і Qatar Airways вивезли понад сто людей, серед яких було двоє українців.
- МЗС повідомляло, що евакуації з Афганістану чекають 159 українців, вони не належать до груп ризику.
- 17 вересня вилетів третій чартерний рейс з Афганістану з близько 170 пасажирами на борту.