С Кабула вылетел самолет с сотней эвакуированных граждан

Из аэропорта Кабула вылетел гражданский самолет, на борту которого находятся около 100 эвакуированных граждан Украины и других стран.

Источник: Главное управление разведки Минобороны в Facebook

Дословно: "В течение последних нескольких дней проводились международные переговоры по возможной эвакуации украинских граждан из Афганистана.

Сегодня утром (23 сентября – ред.) переговоры завершились успехом, и гражданский самолет вылетел с территории аэропорта города Кабул. На борту самолета находятся около 100 граждан".

Фото ГУР МОУ

Детали: Ожидается, что самолет с эвакуированными людьми прибудет в Киев в течение 24 часов.

Сообщается, что переговоры вели украинские дипломаты из МИД, представители ГУР МО и Офис президента Украины. Также активное участие принимали представители Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики, Государства Катар и Афганистана.

Предыстория: