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С Кабула вылетел самолет с сотней эвакуированных граждан

Четверг, 23 сентября 2021, 14:58
Фото ГУР МОУ

Из аэропорта Кабула вылетел гражданский самолет, на борту которого находятся около 100 эвакуированных граждан Украины и других стран.

Источник: Главное управление разведки Минобороны в Facebook

Дословно: "В течение последних нескольких дней проводились международные переговоры по возможной эвакуации украинских граждан из Афганистана.

Сегодня утром (23 сентября – ред.) переговоры завершились успехом, и гражданский самолет вылетел с территории аэропорта города Кабул. На борту самолета находятся около 100 граждан". 

 
Фото ГУР МОУ

Детали: Ожидается, что самолет с эвакуированными людьми прибудет в Киев в течение 24 часов.

Сообщается, что переговоры вели украинские дипломаты из МИД, представители ГУР МО и Офис президента Украины. Также активное участие принимали представители Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики, Государства Катар и Афганистана.

Предыстория:

  • Первый коммерческий рейс из Кабула вылетел 9 сентября. Qatar Airways вывезли более ста человек. Подавляющее большинство из них – иностранцы, среди них было и двое украинцев.
  • Министерство иностранных дел сообщало, что с просьбой об эвакуации с территории Афганистана обратились 159 граждан Украины.
  • 17 сентября вылетел третий чартерный рейс из Афганистана с около 170 пассажирами на борту.

Украинская правда
Темы: Афганистан


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