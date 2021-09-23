С Кабула вылетел самолет с сотней эвакуированных граждан
Из аэропорта Кабула вылетел гражданский самолет, на борту которого находятся около 100 эвакуированных граждан Украины и других стран.
Источник: Главное управление разведки Минобороны в Facebook
Дословно: "В течение последних нескольких дней проводились международные переговоры по возможной эвакуации украинских граждан из Афганистана.
Сегодня утром (23 сентября – ред.) переговоры завершились успехом, и гражданский самолет вылетел с территории аэропорта города Кабул. На борту самолета находятся около 100 граждан".
Детали: Ожидается, что самолет с эвакуированными людьми прибудет в Киев в течение 24 часов.
Сообщается, что переговоры вели украинские дипломаты из МИД, представители ГУР МО и Офис президента Украины. Также активное участие принимали представители Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики, Государства Катар и Афганистана.
Предыстория:
- Первый коммерческий рейс из Кабула вылетел 9 сентября. Qatar Airways вывезли более ста человек. Подавляющее большинство из них – иностранцы, среди них было и двое украинцев.
- Министерство иностранных дел сообщало, что с просьбой об эвакуации с территории Афганистана обратились 159 граждан Украины.
- 17 сентября вылетел третий чартерный рейс из Афганистана с около 170 пассажирами на борту.