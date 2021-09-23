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Президентський рейтинг: Зеленський все ще лідирує з відривом

Четвер, 23 вересня 2021, 15:45
Фото ОПУ

Якби вибори президента відбувалися найближчим часом, то найбільше голосів отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інститут соціології

Дослівно: "На виборах президента, якби вони відбувалися в середині вересня і якби в них брали участь зазначені кандидати, найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський – 33,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором". 

 
Інфографіка КМІС

Деталі: На другому місці п’ятий президент Петро Порошенко – 16,8% серед тих, хто визначився.

Далі йдуть лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 10,3%, співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко – 9,5% та голова партії "Сила і честь" Ігор Смешко – 8,7%. Підтримка інших кандидатів нижче.

Соціологи відзначають, що порівняно з червнем, зміни у випадку всіх кандидатів – у межах статистичної похибки, тобто формально поточні рейтинги не відрізняються від рейтингів станом на 1-7 червня.

Дослідження тривало 10-15 вересня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

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Українська правда
Теми: соціологіяпрезидентвибори


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