Він вам не Вова. Як Зеленський готується вдруге балотуватися в президенти

Володимир Зеленський виглядав заклопотаним і незадоволеним. У супроводі тілоохоронців він йшов кулуарами форуму YES Brainstorming, після традиційної фотографії всіх учасників заходу.

Особливого бажання спілкуватися з медіа президент не проявляв. Після виступу на форумі та майже годинної достатньо нервової для президента публічної розмови із ведучим BBC "Hard talk" Стівеном Сакуром, Зеленський хотів пошвидше залишити Мистецький арсенал, де все й відбувалося.

Поки президент крокував на вихід, автору цих рядків вдалося його наздогнати та коротко поговорити.

Запитання УП стосувалося його наміру вдруге балотуватися в президенти в 2024 році.

Після короткої і дещо емоційної лекції про те, як журналіст має ставити питання та як має слухати президента, Зеленський відповів: "Це вирішує народ України… Я нікуди не балотуюсь, я краще виконаю все, що я обіцяв в свій один термін і поїду відпочивати".

Можливо, така відповідь продиктована даними соціологічних досліджень, які свідчать, що понад 57% українців проти того, щоб Володимир Олександрович вдруге балотувався у президенти.

Під час виборчої кампанії 2019 року Володимир Олександрович дав обіцянку, яку не насмілювалися озвучувати його попередники: "Одразу хочу запевнити – іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього". І це не могло не подобатися українському виборцю, який втомився від класичних політиків, які тільки-но дорвавшись до омріяного крісла роблять усе, щоб у ньому втриматися.

Однак, за декілька місяців після того, як Зеленський виграв вибори, на Банковій почали зароджуватися сумніви, що новий лідер країни зможе не брати участь у виборах 2024 року.

"Коли ми зайшли, то зрозуміли, що за один термін неможливо досягти всього, що наобіцяли і напланували. Володя справді не відкидає ідеї піти на другий термін і це логічно", – пояснював УП ще на початку 2020 року один із впливових членів команди президента.

21 жовтня виповниться два з половиною роки з дня перемоги Зеленського у другому турі президентських виборів.

А це означатиме, що Володимир Олександрович пройде свій президентський "екватор".

Через це на Банковій все частіше обговорюють можливий похід Зеленського на другий термін. Цікаво, що жоден із опитаних УП співрозмовників різного рівня навіть не намагалися переконати, що він виконає свою передвиборчу обіцянку.

"Перший ще нікому чітко не озвучував, що вирішив йти на вибори. На нарадах були жарти типу: "якщо не встигнемо щось зробити зараз – доробимо на наступній каденції". Але в команді немає сумнівів, що він йде на другий термін. Мені навіть здається, що внутрішньо він це прийняв", – ділиться власними спостереженнями один із впливових партійців "Слуги народу".

"Українська правда" з’ясовувала, як Зеленський готується до президентської гонки, які проблеми його команда повинна вирішити за два наступні роки, та чому ОПУ думає про перенесення парламентських виборів.

Президент більше не "свій хлопець" і не просто "обличчя з екрану". Навпаки – він все більше намагається підкреслювати власний статус лідера країни всі фото: пресслужба Офісу президента

Вантаж влади

Те, що Володимир Олександрович не говорить прямо про другий термін, є досить логічною тактикою. Зрештою, його попередник Петро Порошенко так само почав готуватися до виборів на "екваторі" свого президентства. І до січня 2019 року офіційно нічого не заявляв.

По-перше, до виборів ще два з половиною роки, і ніхто не розуміє, що за цей час може статися.

По-друге, навіщо наперед розчаровувати тих, кому обіцянка про один термін була справді важливою?

А по-третє, Зеленський про всяк випадок залишає за собою можливість і справді нікуди не балотуватися.

Однак, відмовитися від походу на другий термін Володимир Олександрович так само поки не може.

І для цього є декілька важливих аргументів.

Перший аргумент – це рейтинг. У порівнянні з іншими політиками, підтримка Зеленського залишається високою і наразі він тримає лідерство. За нього готові голосувати приблизно 29% українців, які визначилися зі своїм вибором. Найближчий його конкурент Петро Порошенко має не більше 15% підтримки.

Другий – це оточення, яке спонукатиме його йти на вибори. В Офіс президента, Кабмін, Верховну Раду прийшли люди, які без допомоги президента могли б тільки мріяти про велику політику.

Вчорашні ноунейми, ведучі, фотографи, працівники Sanahunt – в одну мить стали почесними гостями на державних заходах, концертах Монатіка і у VIP-ложах футбольних матчів.

Очевидно, що відмовитися від такого статусного життя команді президента буде надзвичайно складно.

Третій аргумент – це особиста безпека. Сьогодні Зеленський має контроль над політичним, економічним та правоохоронним блоком. Це дозволяє йому та його людям почувати себе у цілковитій безпеці. Причому навіть не найближчому оточенню.

Згадаймо день народження дружини Миколи Тищенка під час локдауну чи ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна.

Як тільки він перестане бути президентом – яка гарантія, що нова влада не почне "доганяти" керівництво його Офісу чи навіть його особисто Володимира Олександровича?

Якщо у 2024 році Зеленський спакує речі і піде з Банкової – партія "Слуга народу" не матиматиме серйозного політичного майбутнього

Четвертий. Зеленський вже увійшов в історію як людина, що змогла відправити у другу лігу всю "стару" політичну еліту. При Володимирі Олександровичу Порошенко, Тимошенко, Бойко та решта не мають шансів повернутися до реальної влади.

Якщо ж він не наважиться на другий термін, у них з’явиться хоча б гіпотетичний шанс на повернення. А це значить, що цю найважливішу перемогу Зеленського можна буде просто списати.

А ми навіть не говоримо про партію "Слуга народу". Куди ці 250 депутатів подінуться без Володимира Олександровича? Якщо у 2024 році Зеленський спакує речі і піде з Банкової – партія "Слуга народу" не матиматиме серйозного політичного майбутнього. Ні для кого не секрет, що на парламентських виборах ця політична сила здобула приголомшливу перемогу виключно завдяки Зеленському і однойменного серіалу.

Зрештою, якщо сумніваєтеся, що "СН" матиме проблеми без Зеленського, запитайте депутатів з фракції "Голос", як їм живеться без Святослава Вакарчука.

П’ятий – а як взагалі Володимир Олександрович збирається керувати країною в останній рік президентства, якщо він "залізобетонно" не йде на вибори?

"Ти ж розумієш, що якщо Вова не піде на вибори, то в останній рік президентства у нас виникнуть реальні проблеми. У 19-му році ми всіх послали на***, а в 23-му всі нас пошлють.

Голови ОДА шукатимуть собі "кришу", голови районів побіжать до Юлі, Пєті, Льови, депутати продаватимуться всім підряд.

Тому ми вже говоримо, що Олександрович не може відмовлятися від другого терміну", – ще на початку 2020 року ділився своїми переживаннями з УП один із ключових членів Зе!Команди.

Побоювання нашого співрозмовника можна зрозуміти. Справді, якщо Зеленський таки виконає свою передвиборчу обіцянку, то в останній рік його президентства олігархи і регіональні еліти перегрупуються і можуть стати для Володимира Олександровича реальною загрозою. Тому що за рік-півтора вони з ним перестануть рахуватися і його воля на місцях – не матиме для них ніякого значення.

Звісно, що ця сама проблема виникне і при закінченню другого терміну. Але за цей час Зеленський зможе набагато серйозніше укріпитися, та й зрештою встигне підготуватися до красивого відходу, адже третій термін не передбачений Конституцією.

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Президент центру

Наразі команда президента не розгортає штабів та не веде повномасштабної виборчої кампанії. Зараз у цьому немає жодного сенсу.

Але на Банковій звертають увагу на дані соціологічних досліджень. Зважаючи на їхні результати, там напрацьовують комунікаційну стратегію на найближчі два роки, яка має перерости у повноцінну виборчу кампанію.

Так, за даними УП, Офіс намагається отримувати дані політичних настроїв не тільки нинішніх виборців, але й неповнолітніх громадян віком від 16 років, які за два роки прийдуть на вибори.

"Оцим дітям від 16 до 20 років – взагалі байдуже на інших, вони чітко за нас. У їхньому світі інші політики не існують, тому що інші з ними не комунікують доступною мовою. Зі старшими категоріями нам треба трохи підтягувати, там є зауваження", – пояснює на умовах анонімності член Зе!Команди, дотичний до президентської та парламентської кампанії Зеленського.

Під час виборчої кампанії 2019 року президенту вдавалося оминати теми, що розділяють країну. Таким чином йому вдалося отримати підтримку як прихильників зближення із ЄС, так і тих, хто виступає за дружбу з Росією водночас

До прикладу, раніше однією із претензій до президента від старших виборців було питання щодо його політичної недосвідченості.

Для вирішення цього питання Володимир Зеленський змінює власний політичний образ.

Президент більше не "свій хлопець" і не просто "обличчя з екрану". Навпаки – він все більше намагається підкреслювати власний статус лідера країни. Свого часу в інтерв’ю УП Михайло Подоляк, радник голови ОПУ, який відповідає за інформаційну політику, говорив: "інститут президента повинен бути сакральним". Цим, власне, на Банковій системно і займаються.

"В ОПУ не зайшли якісь нові політтехнологи – там насправді якийсь прохідний двір. Всі когось водять, але ні з ким нормально так і не домовилися.

Лише Подоляк взяв собі на поміч Бориса Тизенгаузена, який брифує нардепів перед ефірами. А так багато чого придумує сам Зеленський – він як кіношник розуміє, як працювати з емоціями людей", – коментує УП джерело в команді президента.

Так, зі слів джерел, щоб підсвічувати свою фаховість для широкого загала, Зеленський став натхненником запуску регулярних форумів "України 30". Їхньої реалізацією займався заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко, який свого часу знімав відеоролики для всіх політичних таборів, включаючи Порошенка і його армійського друга Ігоря Кононенка.

Бенефіс нового образу президента продемонстрували в ефірі програми "Право на владу" під назвою "Покоління незалежних", де президент дискутував і відповідав на запитання бізнесменів, експертів та молоді на суспільно-політичні питання.

На тому ефірі він позірно демонстрував свою готовність до дискусій з людьми, "що змінюють країну", і підкреслював, що він "у матеріалі".

Промовистою була відповідь Зеленського про три досягнення, які йому вдалося втілити за роки правління.

Президент без зайвої скромності оголосив, що це:

1) Суб’єктивізація на міжнародній арені: "я роблю все, щоб нас поважали за кордоном, щоб рахувалися з нашою думкою, щоб без нас не вирішували питання";

2) Інфраструктура: "я вважаю, що це ганьба, коли у тебе не розвинена інфраструктура в країні";

3) Сильна армія: "у нас одна із найпотужніших армій у Європі".

За останній рік Володимир Олександрович достатньо гостро почав висловлюватися про дії Росії, організував Кримську платформу , навіть допускає повномасштабну війну

Цілком ймовірно, що саме ці три меседжі у тому чи іншому вигляді Володимир Олександрович буде "продавати" суспільству у найближчому майбутньому.

Зміна образу Зеленського стосуватиметься і інших аспектів. Під час виборчої кампанії 2019 року президенту вдавалося оминати теми, що розділяють країну. Таким чином йому вдалося отримати підтримку як прихильників зближення із ЄС, так і тих, хто виступає за дружбу з Росією водночас.

За останній рік Володимир Олександрович достатньо гостро почав висловлюватися про дії Росії, організував Кримську платформу, навіть допускає повномасштабну війну.

"Ми риторикою трохи в бік Петра вдарилися і бачимо, що у нас почалися проблеми на "Юго-Востоці". По соціології найгірше у нас на Донбасі і у Харкові. Тому "першому" доведеться коригувати комунікацію із цими регіонами, щоб стримати їх при собі. Їм подобається, що дороги будуються – тому якось більше про інфраструктуру, якісь приземлені речі для них можна говорити", – пояснює не під запис один із соратників президента.

"Взагалі ми бачимо тенденцію, що Зеленський стає президентом центру", – додає джерело у Зе!Команді.

Щоб вирівняти ситуацію, до піару президента планується також залучити фракцію "Слуга народу". Нардепів змушуватимуть частіше їздити по регіонах, відкривати партійні офіси по країні та більше наживо комунікувати з виборцями.

"Депутати якось розслабилися – треба більше пахати, їздити, переконувати, вислуховувати, десь допомагати. Мусимо показувати на місцях, що ми близькі до народу", – говорить один із керівників "Слуги народу".

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У наступні два роки перед Володимиром Олександровичем постане кілька стратегічних проблем, які вже обговорюють у його команді.

Це, наприклад, питання другого туру виборів.

"Володя хоче вибити якось Петра у першому турі, щоб він перестав кричати про головного опозиціонера. Якщо так, то другий тур – з Бойком.

Володя теж так не хоче, бо каже, що це поділ країни, і з іншого боку, не зрозуміло скільки кандидатів буде від ОПЗЖ, оскільки вони всі між собою воюють. Тому думаємо", – зазначає в розмові з УП досить впливовий член Зе!Команди.

У наступному парламенті у Володимира Олександровича точно не буде своєї монобільшості і йому доведеться створювати коаліцію. А це означає – йти на компроміси з іншими політичними силами

Значно серйозніше питання, яке вже кілька разів підіймалося на Банковій – вигадати, як спочатку провести президентські вибори, а парламентські – пізніше.

Згідно з текстом Конституції, чергові вибори до ВРУ відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень ВРУ. А це припадає на 29 жовтня 2023 року. А президентські вибори відбудуться навесні 2024 року.

Справа в тому, що результат наступних парламентських виборів може нашкодити рейтингу Зеленського у 2023 році. Сьогодні підтримка партії "Слуга народу" коливається в межах 25-27% серед тих, хто визначився, за кого голосувати.

У наступному парламенті у Володимира Олександровича точно не буде своєї монобільшості і йому доведеться створювати коаліцію. А це означає – йти на компроміси з іншими політичними силами.

А що, якщо раптом коаліцію створять без "Слуги народу"? Можливо, зараз це звучить як фантастичний варіант, але його також не можна відкидати. За таких умов президенту доведеться півроку жити у конфлікті з Радою і урядом.

Формальною підставою для переносу виборів в команді президента розглядають норму Конституції про те, що Верховна Рада обирається строком на п’ять років.

"Якщо порахувати, то виходить, що ця Рада пропрацює чотири роки і два місяці. Саме за цей гачок ОПУ хоче вчепитися, мовляв, це порушення волевиявлення виборців, бо вони обирали депутатів на п’ять років. Але це маніпуляція, бо насправді жоден парламент не працював рівно п’ять років", – розповідає УП один із впливових парламентарів.

Однак, для того, щоб перенести парламентські вибори, потрібно отримати відповідне рішення Конституційного Суду.

Того самого суду, з яким у Зеленського величезні проблеми.

Та це вже окрема тема розмови.

Роман Кравець, УП