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Президентский рейтинг: Зеленский все еще лидирует с отрывом

Четверг, 23 сентября 2021, 15:45
Президентский рейтинг: Зеленский все еще лидирует с отрывом
Фото ОПУ

Если бы выборы президента проходили в ближайшее время, то больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Источник: результаты опроса Киевского международного институт социологии

Дословно: "На выборах президента, если бы они проходили в середине сентября, и если бы у них принимали участие указанные кандидаты, наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский – 33,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором". 

 
Инфографика КМИС 

Детали: На втором месте пятый президент Петр Порошенко – 16,8% среди тех, кто определился.

Далее следуют лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 10,3%, сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко – 9,5% и председатель партии "Сила и честь" Игорь Смешко – 8,7%. Поддержка других кандидатов ниже.

Социологи отмечают, что по сравнению с июнем, изменения в случае всех кандидатов – в пределах статистической погрешности, то есть формально текущие рейтинги не отличаются от рейтингов по состоянию на 1-7 июня.

Исследование проходило 10-15 сентября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

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Украинская правда

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Темы: социологияпрезидентвиборы
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