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Дружина Зеленського відкрила "комуністичний" кінофестиваль у Китаї

Четвер, 23 вересня 2021, 18:42
Перша леді Олена Зеленська (Фото з її фейсбук-сторінки)

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у відкритті 11-го Пекінського міжнародного кінофестивалю, основною темою якого є 100-річчя заснування Комуністичної партії Китаю.

Джерело: китайській урядовий інформаційний інтернет-центр China.org і сайт фестивалю

Деталі: Співорганізатором події виступив Народний муніципалітет Пекіна. Церемонія відкриття відбулась у вівторок. Почесними гостями на ній були міністр культури та спорту Греції Ліна Мендоні та перша леді України Олена Зеленська. Вони виступили на церемонії з промовами через відеозв’язок.

Пряма мова Зеленської: "Я вірю, що індустрія кіно і телебачення відкриє нову главу в китайсько-українській співпраці… Пекінський міжнародний кінофестиваль стане не лише чудовим прикладом всебічного обміну ідеями між кінематографістами й іншими секторами двох країн, а й важливою платформою для культурної співпраці між Китаєм і Україною".

Нагадаємо: Влітку президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, під час якої сторони домовилися укласти угоду про безвіз між країнами.

Українська правда
Теми: Зеленськийперша ледіКитайкомунізм


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