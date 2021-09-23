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Жена Зеленского открыла "коммунистический" кинофестиваль в Китае

Четверг, 23 сентября 2021, 18:42
Жена Зеленского открыла коммунистический кинофестиваль в Китае
Елена Зеленская (Фото с ее фейсбук-старницы)

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в открытии 11-го Пекинского международного кинофестиваля, основной темой которого является 100-летие основания Коммунистической партии Китая.

Источник: китайской правительственный информационный интернет-центр China.org и сайт фестиваля

Детали: Соорганизатором события выступил Народный муниципалитет Пекина. Церемония открытия состоялась во вторник. Почетными гостями на ней были министр культуры и спорта Греции Лина Мендони и первая леди Украины Елена Зеленская. Они выступили на церемонии с речами по видеосвязи.

Прямая речь Зеленской: "Я верю, что индустрия кино и телевидения откроет новую главу в китайско-украинском сотрудничестве... Пекинский международный кинофестиваль станет не только прекрасным примером всестороннего обмена идеями между кинематографистами и другими секторами двух стран, но и важной платформой для культурного сотрудничества между Китаем и Украиной".

Напомним: Летом президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, во время которого стороны договорились заключить соглашение о безвизе между странами.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийпервая ледиКитайкоммунизм
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