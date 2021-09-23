Жена Зеленского открыла "коммунистический" кинофестиваль в Китае

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в открытии 11-го Пекинского международного кинофестиваля, основной темой которого является 100-летие основания Коммунистической партии Китая.

Источник: китайской правительственный информационный интернет-центр China.org и сайт фестиваля

Детали: Соорганизатором события выступил Народный муниципалитет Пекина. Церемония открытия состоялась во вторник. Почетными гостями на ней были министр культуры и спорта Греции Лина Мендони и первая леди Украины Елена Зеленская. Они выступили на церемонии с речами по видеосвязи.

Прямая речь Зеленской: "Я верю, что индустрия кино и телевидения откроет новую главу в китайско-украинском сотрудничестве... Пекинский международный кинофестиваль станет не только прекрасным примером всестороннего обмена идеями между кинематографистами и другими секторами двух стран, но и важной платформой для культурного сотрудничества между Китаем и Украиной".

Напомним: Летом президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, во время которого стороны договорились заключить соглашение о безвизе между странами.