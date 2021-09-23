До України прибув літак з Афганістану – евакуювали до сотні людей
До столичного "Борисполя" прибув літак з евакуйованими з Кабула 96 людьми.
Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу, трансляція UA: Перший
Пряма мова Маляр: "Україна не залишає у біді своїх громадян, де б вони не знаходилися. Сьогодні вкотре успішна операція повернення наших громадян… Списки (повернення громадян – ред.) формує МЗС за запитом усіх, хто проявляє цей запит, хто звертається, а це не лише громадяни України.
Наразі на цьому борті прилетіли люди, повернення яких запитував Ватикан, Канада…
Наразі прилетіло 96 осіб. Серед них є громадяни України, є особи з посвідченням на постійне місце проживання в Україні, члени їхніх родин…".
Деталі: Член секретаріату Кабміну Андрій Юраш повідомив, що на борту є студенти, які незабаром навчатимуться в Римському університеті ла Сап’єнца. Всього студентів та членів їхніх родин 18 чоловік.
Цих студентів евакуювали на прохання Ватикану.
Передісторія:
- Перший комерційний рейс з Кабула вилетів 9 вересня і Qatar Airways вивезли понад сто людей, серед яких було двоє українців.
- МЗС повідомляло, що евакуації з Афганістану чекають 159 українців, вони не належать до груп ризику.
- 17 вересня вилетів третій чартерний рейс з Афганістану з близько 170 пасажирами на борту.