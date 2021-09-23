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В Украину прибыл самолет из Афганистана – эвакуировали около 100 людей

Четверг, 23 сентября 2021, 21:22

В Киев прибыл самолет с эвакуированными из Кабула 96 людьми.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга, трансляция UA: Перший

Прямая речь Маляр: "Украина не оставляет в беде своих граждан, где бы они ни находились. Сегодня в очередной раз успешная операция возвращения наших граждан ... Списки (возврат граждан - ред.) Формирует МИД по запросу всех, кто проявляет этот запрос, кто обращается, а это не только граждане Украины.

Сейчас на этом борту прилетели люди, возврат которых спрашивал Ватикан, Канада ...

Сейчас прилетело 96 человек. Среди них есть граждане Украины, есть лица с удостоверением на постоянное место жительства в Украине, члены их семей...".

Член секретариата Кабмина Андрей Юраш сообщил, что на борту есть студенты, которые вскоре будут учиться в Римском университете Ла Сапьенца. Всего студентов и членов их семей 18 человек.

Этих студентов эвакуировали по просьбе Ватикана.

Предыстория:

  • Первый коммерческий рейс из Кабула вылетел 9 сентября. Qatar Airways вывезли более ста человек. Подавляющее большинство из них – иностранцы, среди них было и двое украинцев.
  • Министерство иностранных дел сообщало, что с просьбой об эвакуации с территории Афганистана обратились 159 граждан Украины.
  • 17 сентября вылетел третий чартерный рейс из Афганистана с около 170 пассажирами на борту.

Роман Петренко, УП
Темы: АфганистанБорисполь


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