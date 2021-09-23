В Украину прибыл самолет из Афганистана – эвакуировали около 100 людей
В Киев прибыл самолет с эвакуированными из Кабула 96 людьми.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга, трансляция UA: Перший
Прямая речь Маляр: "Украина не оставляет в беде своих граждан, где бы они ни находились. Сегодня в очередной раз успешная операция возвращения наших граждан ... Списки (возврат граждан - ред.) Формирует МИД по запросу всех, кто проявляет этот запрос, кто обращается, а это не только граждане Украины.
Сейчас на этом борту прилетели люди, возврат которых спрашивал Ватикан, Канада ...
Сейчас прилетело 96 человек. Среди них есть граждане Украины, есть лица с удостоверением на постоянное место жительства в Украине, члены их семей...".
Член секретариата Кабмина Андрей Юраш сообщил, что на борту есть студенты, которые вскоре будут учиться в Римском университете Ла Сапьенца. Всего студентов и членов их семей 18 человек.
Этих студентов эвакуировали по просьбе Ватикана.
Предыстория:
- Первый коммерческий рейс из Кабула вылетел 9 сентября. Qatar Airways вывезли более ста человек. Подавляющее большинство из них – иностранцы, среди них было и двое украинцев.
- Министерство иностранных дел сообщало, что с просьбой об эвакуации с территории Афганистана обратились 159 граждан Украины.
- 17 сентября вылетел третий чартерный рейс из Афганистана с около 170 пассажирами на борту.