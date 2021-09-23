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Виконання закону про олігархів має бути аполітичним – посол Британії

Четвер, 23 вересня 2021, 23:53
Виконання закону про олігархів має бути аполітичним – посол Британії

Посол Британії Мелінда Сіммонс вважає, що виконання схваленого українським парламентом закону про олігархів має бути юридично обґрунтованим та аполітичним.

Джерело: Сіммонс у Twitter

Пряма мова Сіммонс: "Закон "про деолігархізацію" може відіграти роль у зменшенні шкідливого впливу власних інтересів на політику та економіку України. Його виконання має бути юридично обґрунтованим та аполітичним.

Для того, щоб цей крок став тривалою реальністю, будуть потрібні повна прозорість, рішучі антимонопольні заходи, реальна конкуренція в енергетичному секторі, сильне суспільне мовлення та, звичайно, судова реформа".

Нагадаємо:

  • У Верховній Раді підтримали у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599 — "за" проголосували 279 нардепів.
  • Парламентарі розглянули законопроєкт за скороченою процедурою, що викликало обурення в опозиції — у "ЄС", "ОПЗЖ" та "Батьківщині" наполягають, що голосування відбулось з порушенням процедури й регламенту.
  • Президент Володимир Зеленський подякував нардепам, які підтримали антиолігархічний закон, а також запевнив, що олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.

Українська правда

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Теми: Велика Британіяолігархи
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