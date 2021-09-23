Выполнение закона об олигархах должно быть аполитичным - посол Британии

Посол Великобритании Мелинда Симмонс считает, что выполнение принятого украинским парламентом закона об олигархах должно быть юридически обоснованным и аполитичным.

Источник: Симмонс в Twitter

Прямая речь Симмонс: "Закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении вредного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины. Его выполнение должно быть юридически обоснованным и аполитичным.

Для того, чтобы этот шаг стал длительной реальностью, потребуются полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и, конечно, судебная реформа".

Напомним: