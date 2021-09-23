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Выполнение закона об олигархах должно быть аполитичным - посол Британии

Четверг, 23 сентября 2021, 23:53

Посол Великобритании Мелинда Симмонс считает, что выполнение принятого украинским парламентом закона об олигархах должно быть юридически обоснованным и аполитичным.

Источник: Симмонс в Twitter

Прямая речь Симмонс: "Закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении вредного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины. Его выполнение должно быть юридически обоснованным и аполитичным.

Для того, чтобы этот шаг стал длительной реальностью, потребуются полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и, конечно, судебная реформа".

Напомним:

  • В Верховной Раде поддержали во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599 — "за" проголосовали 279 нардепов.
  • Парламентарии рассмотрели законопроект по сокращенной процедуре, что вызвало возмущение в оппозиции — в "ЕС", "ОПЗЖ" и "Батькивщине" настаивают, что голосование произошло с нарушением процедуры и регламента.
  • Президент Владимир Зеленский поблагодарил нардепам, которые поддержали антиолигархический закон, а также заверил, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет.

Украинская правда
Темы: Великобританияолигархи


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