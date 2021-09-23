Выполнение закона об олигархах должно быть аполитичным - посол Британии
Четверг, 23 сентября 2021, 23:53
Посол Великобритании Мелинда Симмонс считает, что выполнение принятого украинским парламентом закона об олигархах должно быть юридически обоснованным и аполитичным.
Источник: Симмонс в Twitter
Прямая речь Симмонс: "Закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении вредного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины. Его выполнение должно быть юридически обоснованным и аполитичным.
Для того, чтобы этот шаг стал длительной реальностью, потребуются полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и, конечно, судебная реформа".
Напомним:
- В Верховной Раде поддержали во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599 — "за" проголосовали 279 нардепов.
- Парламентарии рассмотрели законопроект по сокращенной процедуре, что вызвало возмущение в оппозиции — в "ЕС", "ОПЗЖ" и "Батькивщине" настаивают, что голосование произошло с нарушением процедуры и регламента.
- Президент Владимир Зеленский поблагодарил нардепам, которые поддержали антиолигархический закон, а также заверил, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет.
Украинская правда