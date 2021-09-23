Опозиція про турборежим деолігархізації: Це початок кінця парламенту

У парламентській опозиції наполягають, що законопроєкт №5599 щодо деолігархізації ухвалили у другому читанні з порушенням процедури й регламенту.

Джерело: виступи Ірини Геращенко ("Європейська солідарність") і Сергія Власенка ("Батьківщина") після ухвалення проєкту закону №5599

Пряма мова Геращенко: "Сьогодні 16 січня і 26 квітня цього парламенту, коли проголосували диктаторські закони і ратифікацію "чорноморського флоту". Тоді деякі депутати опускали очі, бо їм було соромно: вони усвідомлювали, як ламають парламентаризм…

У монобільшості були голоси на сьогоднішній закон: разом із групами 279 голосів. І ніхто не блокував їм трибуну. Ми боролися за регламент і за процедуру. Це початок кінця.

Це початок кінця цього парламенту,, тому що ви не опозицію принизили, а самі себе, показавши, що ви – лише зелені кнопочки, для яких все одно, що тиснути, – головне тиснути так, щоб отримати свій олігархічний конверт і те, що вам скажуть на Банковій.

А ми подаємо заяву про злочин".

Деталі: За словами Геращенко, головуючий перший віце-спікер Руслан Стефанчук та президентська фракція не дали опозиції захистити її поправки.

Сергій Власенко з "Батьківщини" також заявив, що його фракція була готова до конструктивного діалогу щодо законопроєкту про олігархів, але таблиця поправок з'явилася лише напередодні голосування – а це порушення регламенту.

"Що стосується висновків, які Ви показували, я переконаний, що 16 січня 2014 року у головуючого на той момент теж були висновки… але він потім давав пояснення в прокуратурі", – заявив Власенко.

Стефанчук заперечив, що порівняльна таблиця підписана 17 вересня – і тому було проголосовано за скорочену процедуру розгляду законопроєкту №5599 у другому читанні.

Цьому передувало: 23 вересня Верховна Рада ухвалила у другому читанні проєкт закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Переважну більшість голосів за законопроєкт дали фракції "Слуга народу" (229), "За майбутнє" (18), "Довіра" (15) й "Голос" (11).

Проти виступили народні депутати від "Європейської солідарності" та "Опозиційної платформи – За життя".

Опозиція хотіла відсторонити від головування першого віце-спікера Руслана Стефанчука під час розгляду закону про олігархів – і не змогла.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який вважав деолігархічний пакет законів неготовим до розгляду, перебуває на самоізоляції через COVID-19.