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На Сардинії затримали ексглаву уряду Каталонії

П'ятниця, 24 вересня 2021, 04:00

Італійська поліція затримала на Сардинії колишнього главу уряду Каталонії - Карлеса Пучдемона.

Джерело: Карлес  Пучдемон в Telegram, Reuters з посиланням на адвоката Пучдемона Гонсало Бойє

Деталі: Зазначається, що поліція затримала Пучдемона в аеропорту Альгеро у провінції Сассарі, куди Пучдемон прибув з Брюсселя для участі у зібранні Adifolk та зустрічі з регіональним главою Сардинії і її омбудсменом.

Завтра Пучдемона представлять суддям Апеляційного суду Сассарі, який має юрисдикцію ухвалювати рішення про звільнення або екстрадицію.

Його адвокат Гонсало Бойє підтвердив затримання, додавши, що воно було зроблене на підставі європейського ордера на арешт від 14 жовтня 2019 року.

На арешт Пучдемона був європейський ордер, виданий Іспанією, яка звинуватила Пучдемона в підбурюванні до заколоту, заявивши, що він допоміг організувати референдум про незалежність 2017 року, який іспанські суди визнали незаконним. Як пише Reuters, референдум призвів до найбільшої за останні десятиліття політичної кризи в Іспанії.

У березні Європейський парламент позбавив Пучдемона імунітету, яким він користувався як член з 2019 року. Пучдемон жив в добровільному вигнанні в Бельгії.

Теми: ІталіяІспаніяКаталонія


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