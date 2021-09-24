Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Сардинии задержали экс-главу правительства Каталонии

Пятница, 24 сентября 2021, 04:00

Итальянская полиция задержала на Сардинии бывшего главу правительства Каталонии - Карлеса Пучдемона.

Источник: Карлес Пучдемон в Telegram, Reuters со ссылкой на адвоката Пучдемона Гонсало Бойе

Детали: Отмечается, что полиция задержала Пучдемона в аэропорту Альгеро в провинции Сассари, куда Пучдемон прибыл из Брюсселя для участия в собрании Adifolk и встречи с региональным главой Сардинии и ее омбудсменом.

Завтра Пучдемона представят судьям Апелляционного суда Сассари, который имеет юрисдикцию принимать решение об освобождении  или экстрадиции.

Его адвокат Гонсало Бойе подтвердил задержание, добавив, что оно было сделано на основании европейского ордера на арест от 14 октября 2019 года.

На арест Пучдемона был европейский ордер, выданный Испанией, которая обвинила Пучдемона в подстрекательстве к мятежу, заявив, что он помог организовать референдум о независимости 2017 года, который испанские суды признали незаконным. Как пишет Reuters, референдум привел к крупнейшему за последние десятилетия политическому кризису в Испании.

В марте Европейский парламент лишил Пучдемона иммунитета, которым он пользовался как член с 2019 года. Пучдемон жил в добровольном изгнании в Бельгии.

Темы: ИталияИспанияКаталония


powered by lun.ua
Главное сегодня

Российские самолеты залетели в запретную зону учений ВСУ

"Преступник был не один" – МВД о покушении на Шефира

видеоЗеленский усилил кортеж, полиция переходит на особый режим работы

ВСК по "вагнеровцам" заслушала Бурбу, но не в Раде

Глава "Венецианки" позвонил Зеленскому - просит окончательный текст антиолигархического закона

Новости 24 сентября: закон об олигархах, "красная зона"

Все новости...
Италия
По улицам Рима бродят дикие кабаны, политики не знают, что с ними делать
В Италии определились с "коронавирусными" правилам нового лыжного сезона
Италия пожертвует 45 миллионов доз вакцины другим странам
Последние новости
04:47
Грузия намерена в 2024 году подать заявку на вступление в ЕС
03:50
ВСК передаст Интерполу данные о сотнях российских наемников – Безуглая
02:57
57 млн убытков: против экс-директора УКФ открыли уголовное производство
02:06
Закон должен быть направлен на действия, а не на людей – посол Канады о деолигархизации
01:38
Российские самолеты залетели в запретную зону учений ВСУ
01:22
"Очень много ошибок" – Разумков о принятии закона об олигархах
00:50
"Преступник был не один" – МВД о покушении на Шефира
23:57
Во Вроцлаве уволили двух полицейских, которые фигурируют в деле смерти украинца
23:23
видеоЗеленский усилил кортеж, полиция переходит на особый режим работы
22:54
СБУ объявила подозрение теще Шария
Все новости...