На Сардинии задержали экс-главу правительства Каталонии

Итальянская полиция задержала на Сардинии бывшего главу правительства Каталонии - Карлеса Пучдемона.

Источник: Карлес Пучдемон в Telegram, Reuters со ссылкой на адвоката Пучдемона Гонсало Бойе

Детали: Отмечается, что полиция задержала Пучдемона в аэропорту Альгеро в провинции Сассари, куда Пучдемон прибыл из Брюсселя для участия в собрании Adifolk и встречи с региональным главой Сардинии и ее омбудсменом.

Завтра Пучдемона представят судьям Апелляционного суда Сассари, который имеет юрисдикцию принимать решение об освобождении или экстрадиции.

Его адвокат Гонсало Бойе подтвердил задержание, добавив, что оно было сделано на основании европейского ордера на арест от 14 октября 2019 года.

На арест Пучдемона был европейский ордер, выданный Испанией, которая обвинила Пучдемона в подстрекательстве к мятежу, заявив, что он помог организовать референдум о независимости 2017 года, который испанские суды признали незаконным. Как пишет Reuters, референдум привел к крупнейшему за последние десятилетия политическому кризису в Испании.

В марте Европейский парламент лишил Пучдемона иммунитета, которым он пользовался как член с 2019 года. Пучдемон жил в добровольном изгнании в Бельгии.