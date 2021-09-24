Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Сардинии задержали экс-главу правительства Каталонии

Пятница, 24 сентября 2021, 04:00
На Сардинии задержали экс-главу правительства Каталонии

Итальянская полиция задержала на Сардинии бывшего главу правительства Каталонии - Карлеса Пучдемона.

Источник: Карлес Пучдемон в Telegram, Reuters со ссылкой на адвоката Пучдемона Гонсало Бойе

Детали: Отмечается, что полиция задержала Пучдемона в аэропорту Альгеро в провинции Сассари, куда Пучдемон прибыл из Брюсселя для участия в собрании Adifolk и встречи с региональным главой Сардинии и ее омбудсменом.

Завтра Пучдемона представят судьям Апелляционного суда Сассари, который имеет юрисдикцию принимать решение об освобождении  или экстрадиции.

Его адвокат Гонсало Бойе подтвердил задержание, добавив, что оно было сделано на основании европейского ордера на арест от 14 октября 2019 года.

На арест Пучдемона был европейский ордер, выданный Испанией, которая обвинила Пучдемона в подстрекательстве к мятежу, заявив, что он помог организовать референдум о независимости 2017 года, который испанские суды признали незаконным. Как пишет Reuters, референдум привел к крупнейшему за последние десятилетия политическому кризису в Испании.

В марте Европейский парламент лишил Пучдемона иммунитета, которым он пользовался как член с 2019 года. Пучдемон жил в добровольном изгнании в Бельгии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИталияИспанияКаталония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Италия
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Последние новости
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
Все новости...
Реклама: