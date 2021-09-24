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Україна опинилася на 14 місці у світі за поширенням COVID-19

П'ятниця, 24 вересня 2021, 04:50
Україна опинилася на 14 місці у світі за поширенням COVID-19

22 вересня у світі виявили 512 797 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 127 463 випадки, в Британії – 36 710, в Індії – 31 458.

Крім того, в Туреччині – 27 844, в Бразилії – 24 611.

 

Україна з 7 866  випадками на 14 місці в світі між В’єтнамом та Румунією. У Європі Україна четверта.

8 619 осіб у світі за добу померли. За цим показником Україна на 14 місці в світі і на третьому – в Європі.

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Нагадаємо:  22 вересня в Україні зафіксували 7 866 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 123 летальних випадки, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 070 осіб, одужали 2 305 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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