Украина оказалась на 14 месте в мире по распространению COVID-19

22 сентября в мире обнаружили 512 797 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 127 463 случая, в Великобритании - 36 710, в Индии - 31 458.

Кроме того, в Турции - 27 844, в Бразилии - 24 611.

Украина с 7866 случаями на 14 месте в мире между Вьетнамом и Румынией. В Европе Украина четвертая.

8619 человек в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 14 месте в мире и на третьем - в Европе.

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Напомним: 22 сентября в Украине зафиксировали 7866 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 123 летальных случая, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2070 человек, выздоровели 2305 человек.