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В супермаркеті в США сталася стрілянина: одна людина застрелена, 12 поранених

П'ятниця, 24 вересня 2021, 05:50
В супермаркеті в США сталася стрілянина: одна людина застрелена, 12 поранених

В супермаркеті Kroger  в містечку Колльєрвілль американського Теннессі нападник застрелив одну людину і поранив 12, а згодом імовірно наклав на себе руки.

Джерело: начальник поліції Колльєрвілля Дейл Лейн та прессекретар Kroger Тереза ​​Дикерсон у Reuters, BBC

Деталі: З 12 поранених одна людина була  в хірургії, а ще одна - в реанімації.

Стрілок, чоловік, помер на місці події внаслідок, імовірно, суїциду.

За словами Лейна, на момент початку перестрілки в магазині було 44 співробітники і невизначена кількість покупців. Як зазначається, люди ховалися в морозильних камерах і замкнених офісах. Одну  людину врятували з даху будівлі.

Лейн назвав насильство із застосуванням вогнепальної зброї "найжахливішою подією в історії Колльєрвілля", але зазначив, що жодних доказів тероризму не було.

Поліція не ідентифікувала  нападника і не повідомила його мотивів. Інформацію, чи він міг бути співробітником Kroger, перевіряють.

Прессекретар Kroger Тереза ​​Дикерсон заявила, що магазин в Колліервіллі буде закритий до подальшого оголошення.

Нагадаємо: В березні десять людей загинули, коли озброєний злочинець відкрив вогонь по супермаркету King Soopers, що належить Kroger, в Боулдері штату  Колорадо.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАнадзвичайна подія
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