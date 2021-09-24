В супермаркеті в США сталася стрілянина: одна людина застрелена, 12 поранених

В супермаркеті Kroger в містечку Колльєрвілль американського Теннессі нападник застрелив одну людину і поранив 12, а згодом імовірно наклав на себе руки.

Джерело: начальник поліції Колльєрвілля Дейл Лейн та прессекретар Kroger Тереза ​​Дикерсон у Reuters, BBC

Деталі: З 12 поранених одна людина була в хірургії, а ще одна - в реанімації.

Стрілок, чоловік, помер на місці події внаслідок, імовірно, суїциду.

За словами Лейна, на момент початку перестрілки в магазині було 44 співробітники і невизначена кількість покупців. Як зазначається, люди ховалися в морозильних камерах і замкнених офісах. Одну людину врятували з даху будівлі.

Лейн назвав насильство із застосуванням вогнепальної зброї "найжахливішою подією в історії Колльєрвілля", але зазначив, що жодних доказів тероризму не було.

Поліція не ідентифікувала нападника і не повідомила його мотивів. Інформацію, чи він міг бути співробітником Kroger, перевіряють.

Прессекретар Kroger Тереза ​​Дикерсон заявила, що магазин в Колліервіллі буде закритий до подальшого оголошення.

Нагадаємо: В березні десять людей загинули, коли озброєний злочинець відкрив вогонь по супермаркету King Soopers, що належить Kroger, в Боулдері штату Колорадо.