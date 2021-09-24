В супермаркеті в США сталася стрілянина: одна людина застрелена, 12 поранених
В супермаркеті Kroger в містечку Колльєрвілль американського Теннессі нападник застрелив одну людину і поранив 12, а згодом імовірно наклав на себе руки.
Джерело: начальник поліції Колльєрвілля Дейл Лейн та прессекретар Kroger Тереза Дикерсон у Reuters, BBC
Деталі: З 12 поранених одна людина була в хірургії, а ще одна - в реанімації.
Стрілок, чоловік, помер на місці події внаслідок, імовірно, суїциду.
За словами Лейна, на момент початку перестрілки в магазині було 44 співробітники і невизначена кількість покупців. Як зазначається, люди ховалися в морозильних камерах і замкнених офісах. Одну людину врятували з даху будівлі.
Лейн назвав насильство із застосуванням вогнепальної зброї "найжахливішою подією в історії Колльєрвілля", але зазначив, що жодних доказів тероризму не було.
Поліція не ідентифікувала нападника і не повідомила його мотивів. Інформацію, чи він міг бути співробітником Kroger, перевіряють.
Прессекретар Kroger Тереза Дикерсон заявила, що магазин в Колліервіллі буде закритий до подальшого оголошення.
Нагадаємо: В березні десять людей загинули, коли озброєний злочинець відкрив вогонь по супермаркету King Soopers, що належить Kroger, в Боулдері штату Колорадо.