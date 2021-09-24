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В супермаркете в США произошла стрельба: один человек застрелен, 12 раненых

Пятница, 24 сентября 2021, 05:50

В супермаркете Kroger в городке Колльервилль американского Теннесси нападающий застрелил одного человека и ранил 12, а затем вероятно покончил с собой.

Источник: начальник полиции Колльервилля Дейл Лейн и пресс-секретарь Kroger Тереза ​​Дикерсон в Reuters, BBC

Детали: Из 12 раненых один человек был в хирургии, а еще один - в реанимации.

Стрелок, мужчина, скончался на месте происшествия в результате, вероятно, суицида.

По словам Лейна, на момент начала перестрелки в магазине было 44 сотрудника и неопределенное количество покупателей. Как отмечается, люди прятались в морозильных камерах и закрытых офисах. Одного человека спасли с крыши здания.

Лейн назвал насилие с применением огнестрельного оружия "самым ужасным событием в истории Колльервилля", но отметил, что никаких доказательств терроризма не было.

Полиция не идентифицировала нападающего и не сообщила его мотивов. Информацию, что он мог быть сотрудником Kroger, проверяют.

Пресс-секретарь Kroger Тереза ​​Дикерсон заявила, что магазин в Коллиервилле будет закрыт до дальнейшего объявления.

Напомним: В марте десять человек погибли, когда вооруженный преступник открыл огонь по супермаркету King Soopers, принадлежащей Kroger, в Боулдере штата Колорадо.

Темы: СШАчрезвычайное происшествие


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