КНДР: Заклик оголосити про завершення Корейської війни передчасний

Заклик Південної Кореї оголосити про офіційне закінчення Корейської війни передчасний – про це заявили в КНДР.

Джерело: державне ЗМІ Північної Кореї KCNA з посиланням на заступника міністра закордонних справ Рі Тхе Сон, Reuters

Деталі: У КНДР заявили, що немає ніяких гарантій, що це призведе до відмови від "ворожої політики США" щодо Пхеньяна.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін повторив заклик до офіційного припинення корейської війни в зверненні до Генеральної Асамблеї ООН і запропонував, щоб дві Кореї разом з США або з США і Китаєм зробили таку заяву.

Північна Корея відкинула спроби США вступити в діалог, а глава наглядового органу ООН з атомної енергії заявив на цьому тижні, що ядерна програма Пхеньяна йде "повним ходом".

Мун сказав, що він упевнений, що Пхеньян зрозуміє, що в його інтересах вступити в діалог з Вашингтоном, але не впевнений, що цей момент настане під час його президентського терміну, який закінчується в 2022 році. За його словами, "схоже, що Північна Корея все ще зважує варіанти, зберігаючи при цьому двері відкритими для переговорів, оскільки вона тільки підсилює напруженість на низькому рівні, достатньому для того, щоб США не розірвали всі контакти".

Дві Кореї технічно все ще знаходяться в стані війни після того, як конфлікт 1950-1953 років закінчився припиненням вогню, а не мирним договором.

Нагадаємо: Тижнем раніше Південна Корея провела випробування балістичних ракет, через кілька годин після того, як Північна Корея випустила дві ракети.