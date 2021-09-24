КНДР: Призыв объявить о завершении Корейской войны преждевременный

Призыв Южной Кореи объявить об официальном окончании Корейской войны преждевременный - об этом заявили в КНДР.

Источник: государственное СМИ Северной Кореи KCNA со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ри Тхэ Сон, Reuters

Детали: В КНДР заявили, что нет никаких гарантий, что это приведет к отказу от "враждебной политики США" в отношении Пхеньяна.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин повторил призыв к официальному прекращению корейской войны в обращении к Генеральной Ассамблее ООН и предложил, чтобы две Кореи вместе с США или с США и Китаем сделали такое заявление.

Северная Корея отвергла попытки США вступить в диалог, а глава надзорного органа ООН по атомной энергии заявил на этой неделе, что ядерная программа Пхеньяна идет "полным ходом".

Мун сказал, что он уверен, что Пхеньян поймет, что в его интересах вступить в диалог с Вашингтоном, но не уверен, что этот момент наступит во время его президентского срока, который истекает в 2022 году. По его словам, "похоже, что Северная Корея все еще взвешивает варианты, сохраняя при этом двери открытыми для переговоров, поскольку она только усиливает напряженность на низком уровне, достаточном для того, чтобы США не разорвали все контакты".

Две Кореи технически все еще находятся в состоянии войны после того, как конфликт 1950-1953 годов закончился прекращением огня, а не мирным договором.

Напомним: Неделей ранее Южная Корея провела испытания баллистических ракет, через несколько часов после того, как Северная Корея выпустила две ракеты.