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У Карпатах сильний вітер і сніг з дощем: рятувальники просять не ходити в гори

П'ятниця, 24 вересня 2021, 09:31
У Карпатах сильний вітер і сніг з дощем: рятувальники просять не ходити в гори
Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Рятувальники закликають не підніматися в гори, у зв’язку зі складними погодними умовами на високогір’ї Карпат.

Джерело: ДСНС, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook  

Дослівно рятувальники: "Наполегливо рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я".

Деталі: Станом на 8:35 ранку 24 вересня на г. Піп Іван Чорногірський дме сильний південно-західний вітер (20-24м/с з поривами до 30м/с), хмарно, видимість обмежена до 70м, йде дрібний дощ зі сніжною крупою. Температура повітря 0°С.

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: погодаКарпати
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