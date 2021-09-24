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В Карпатах сильный ветер и снег с дождем: спасатели просят не ходить в горы

Пятница, 24 сентября 2021, 09:31
Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Спасатели призывают не подниматься в горы, в связи со сложными погодными условиями на высокогорье Карпат.

Источник: ГСЧС, Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

Дословно спасатели: "Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье".

Детали: По состоянию 8:35 утра 24 сентября на г. Поп Иван Черногорский дует сильный юго-западный ветер (20-24 м/с с порывами до 30 м/с), облачно, видимость ограничена до 70 м, идет мелкий дождь со снежной крупой. Температура воздуха 0°С.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: погодаКарпаты


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