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Українцям пропонують випробувати на собі ліки проти COVID-19

П'ятниця, 24 вересня 2021, 12:27
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Українці можуть долучитися до випробувань ліків від COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. 

Джерело: МОЗ

Дослівно МОЗ: "Лікарські засоби від COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, зараз проходять клінічні дослідження в усьому світі. До випробувань цих препаратів можуть долучитися й охочі українці. 

Клінічні дослідження проводяться для вивчення ефективності застосування препаратів під час лікування пацієнтів із захворюванням COVID-19. На сьогодні таких досліджень  - 31, їх перелік можна знайти на сайті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України за профілем випробування "COVID-19".

Пряма мова першого заступника голови МОЗ Олександра Комаріди: "Клінічним випробуванням лікарських засобів в Україні відводиться важливе місце, оскільки рішення про можливість їх медичного застосування може бути ухвалене тільки після систематичного вивчення його фармакологічної дії на людину та на підставі даних доведеної ефективності та безпечності".

Деталі: Клінічні випробування допомагають виявляти та підтверджувати властивості лікарських засобів, виявляти реакції на них тощо. Вони необхідні, щоб підтвердити безпечність та ефективність ліків. Проте перед тим, як залучати до тестування людей, науковці проводять доклінічне дослідження ліків. Воно передбачає хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші наукові дослідження та вивчають їх специфічну активність та безпечність.

Наступним етапом є клінічні випробування – чотири фази клінічних досліджень.

В Україні найчастіше проводяться клінічні дослідження III фази, до яких залучають тисячі пацієнтів для підтвердження ефективності й безпеки лікарського засобу, необхідного дозування, збору інформації про реакції тощо.

Інформацію про клінічні дослідження можна переглянути сайті МОЗ в розділі "Накази" та на сайті державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України".

 

МОЗ запевняє, що "дослідження в Україні проводяться на належному професійному рівні", що підтверджувалося в ході інспекцій Управління продовольства та медикаментів США (Food and Drug Administration), а також Європейською Агенцією лікарських засобів (European Medicines Agency).

Цьому передувало: Нещодавно в Україну доставили з США інноваційні ліки прямої дії на коронавірус: 20 тисяч флаконів "Бамланівімабу" та 40 тисяч флаконів "Етесевімабу".

Ці препарати вже включили у протоколи лікування коронавірусу. Вони блокують прикріплення вірусу до мембрани клітини, що не дозволяє вірусу далі проникати в клітини людини, нейтралізує його та сприяє запобіганню розвитку SARS-CoV-2. 

Теми: Covid-2019коронавірусмедицинанаука


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