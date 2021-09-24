Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українцям пропонують випробувати на собі ліки проти COVID-19

П'ятниця, 24 вересня 2021, 12:27
Українцям пропонують випробувати на собі ліки проти COVID-19
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Українці можуть долучитися до випробувань ліків від COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. 

Джерело: МОЗ

Дослівно МОЗ: "Лікарські засоби від COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, зараз проходять клінічні дослідження в усьому світі. До випробувань цих препаратів можуть долучитися й охочі українці. 

Клінічні дослідження проводяться для вивчення ефективності застосування препаратів під час лікування пацієнтів із захворюванням COVID-19. На сьогодні таких досліджень  - 31, їх перелік можна знайти на сайті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України за профілем випробування "COVID-19".

Пряма мова першого заступника голови МОЗ Олександра Комаріди: "Клінічним випробуванням лікарських засобів в Україні відводиться важливе місце, оскільки рішення про можливість їх медичного застосування може бути ухвалене тільки після систематичного вивчення його фармакологічної дії на людину та на підставі даних доведеної ефективності та безпечності".

Деталі: Клінічні випробування допомагають виявляти та підтверджувати властивості лікарських засобів, виявляти реакції на них тощо. Вони необхідні, щоб підтвердити безпечність та ефективність ліків. Проте перед тим, як залучати до тестування людей, науковці проводять доклінічне дослідження ліків. Воно передбачає хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші наукові дослідження та вивчають їх специфічну активність та безпечність.

Наступним етапом є клінічні випробування – чотири фази клінічних досліджень.

В Україні найчастіше проводяться клінічні дослідження III фази, до яких залучають тисячі пацієнтів для підтвердження ефективності й безпеки лікарського засобу, необхідного дозування, збору інформації про реакції тощо.

Інформацію про клінічні дослідження можна переглянути сайті МОЗ в розділі "Накази" та на сайті державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України".

 

МОЗ запевняє, що "дослідження в Україні проводяться на належному професійному рівні", що підтверджувалося в ході інспекцій Управління продовольства та медикаментів США (Food and Drug Administration), а також Європейською Агенцією лікарських засобів (European Medicines Agency).

Цьому передувало: Нещодавно в Україну доставили з США інноваційні ліки прямої дії на коронавірус: 20 тисяч флаконів "Бамланівімабу" та 40 тисяч флаконів "Етесевімабу".

Ці препарати вже включили у протоколи лікування коронавірусу. Вони блокують прикріплення вірусу до мембрани клітини, що не дозволяє вірусу далі проникати в клітини людини, нейтралізує його та сприяє запобіганню розвитку SARS-CoV-2. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусмедицинанаука
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Covid-2019
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
Усі новини...
Реклама: