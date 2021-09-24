Украинцам предлагают испытать на себе лекарства против COVID-19

Украинцы могут присоединиться к испытаниям лекарств от COVID-19, вызванного коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Министерство здравоохранения.

Источник: МОЗ

Дословно МОЗ: "Лекарственные средства от COVID-19, вызванного коронавируса SARS-CoV-2, сейчас проходят клинические исследования во всем мире. К испытаниям этих препаратов могут присоединиться и желающие украинцы.

Клинические исследования проводятся для изучения эффективности применения препаратов при лечении пациентов с заболеванием COVID-19. На сегодня таких исследований – 31 их перечень можно найти на сайте Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины по профилю испытания "COVID-19".

Прямая речь первого заместителя главы Минздрава Александра Комариды: "Клиническим испытаниям лекарственных средств в Украине отводится важное место, поскольку решение о возможности их медицинского применения может быть принято только после систематического изучения его фармакологического действия на человека и на основании данных доказанной эффективности и безопасности".

Детали: Клинические испытания помогают выявлять и подтверждать свойства лекарственных средств, выявлять реакции на них и тому подобное. Они необходимы, чтобы подтвердить безопасность и эффективность лекарств. Однако перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследование лекарств.

Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие научные исследования и изучает их специфическую активность и безопасность.

Следующим этапом являются клинические испытания – четыре фазы клинических исследований.

В Украине чаще всего проводятся клинические исследования III фазы, в которых привлекают тысячи пациентов для подтверждения эффективности и безопасности лекарственного средства, необходимой дозировки, сбора информации о реакции и т.п.

Информацию о клинических исследованиях можно посмотреть на сайте Минздрава в разделе "Приказы" и на сайте государственного предприятия "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины".

МОЗ уверяет, что "исследования в Украине проводятся на должном профессиональном уровне", что подтверждалось в ходе инспекций Управления продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration), а также Европейским Агентством лекарственных средств (European Medicines Agency).

Этому предшествовало: Недавно в Украину доставили из США инновационные лекарства прямого действия на коронавирус: 20 тысяч флаконов "Бамланивимаба" и 40 тысяч флаконов "Этесевимаба".

Эти препараты уже включили в протоколы лечения коронавируса. Они блокируют прикрепление вируса к мембране клетки, что не позволяет вирусу дальше проникать в клетки человека, нейтрализует его и способствует предотвращению развития SARS-CoV-2.