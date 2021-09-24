У Росії новий сплеск коронавірусу: рекорд смертей за добу

У Росії зафіксовано новий сплеск захворюваності на COVID-19. За останню добу від вірусу померли 828 осіб, це рекорд з початку пандемії.

Джерело: Радіо Свобода, Медуза

Деталі: За даними Росспоживнагляду, зростання захворюваності на 6-7% фіксується в 36 регіонах, в тому числі і в Москві. Кількість нових випадків перевищує 21 тисячу на день, офіційно загальна кількість інфікованих з початку пандемії наближається до позначки в 7,5 млн людей.

За даними оперативного штабу уряду, з початку поширення коронавірусу в Росії від COVID померли 202 273 людини.

Про початок так званої четвертої хвилі епідемії заявив міністр охорони здоров'я Нижегородської області Давид Мелік-Гусейнов: "Підйом дуже швидкий. Важких випадків більше, ніж в перші три хвилі, а значить, піде вгору і смертність".

В окупованому Росією Криму повідомили, що кількість нових випадків COVID-19 на півострові зростає вже тиждень і четверта хвиля епідемії в регіоні неминуча.

У Пермському краї регіональний оперативний штаб заявив про можливе посилення протиепідемічних заходів. Влада Воронезької області за добу до початку оголосила про скасування рок-фестивалю "Чорнозем".

Четверту хвилю очікують і в Башкирії.

Нагадаємо: Минулий рекорд смертей від COVID-19 в РФ був 22 вересня. Тоді від хвороби померли 820 осіб.

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