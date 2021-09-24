Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Росії новий сплеск коронавірусу: рекорд смертей за добу

П'ятниця, 24 вересня 2021, 13:05
Фото: Picture Alliance

У Росії зафіксовано новий сплеск захворюваності на COVID-19. За останню добу від вірусу померли 828 осіб, це рекорд з початку пандемії.

Джерело: Радіо Свобода, Медуза

Деталі: За даними Росспоживнагляду, зростання захворюваності на 6-7% фіксується в 36 регіонах, в тому числі і в Москві. Кількість нових випадків перевищує 21 тисячу на день, офіційно загальна кількість інфікованих з початку пандемії наближається до позначки в 7,5 млн людей.

За даними оперативного штабу уряду, з початку поширення коронавірусу в Росії від COVID померли 202 273 людини.

Про початок так званої четвертої хвилі епідемії заявив міністр охорони здоров'я Нижегородської області Давид Мелік-Гусейнов: "Підйом дуже швидкий. Важких випадків більше, ніж в перші три хвилі, а значить, піде вгору і смертність".

В окупованому Росією Криму повідомили, що кількість нових випадків COVID-19 на півострові зростає вже тиждень і четверта хвиля епідемії в регіоні неминуча.

У Пермському краї регіональний оперативний штаб заявив про можливе посилення протиепідемічних заходів. Влада Воронезької області за добу до початку оголосила про скасування рок-фестивалю "Чорнозем".

Четверту хвилю очікують і в Башкирії.

Нагадаємо: Минулий рекорд смертей від COVID-19 в РФ був 22 вересня. Тоді від хвороби померли 820 осіб.

Передісторія:

  • У серпні 2021 року в Росії спостерігався різкий приріст хворих на коронавірус. У липні-серпні щоденна кількість нових випадків COVID-19 у РФ майже не опускалася нижче показника в 20 тисяч.
  • У Росії дуже повільно просуваэться кампанія з вакцинації населення проти коронавірусу. Іноземні вакцини не допускають для використання на території країни, а до вітчизняних препаратів у росіян високий рівень недовіри.

Теми: РосіякоронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шуфрич придбав 60% "Першого незалежного", створеного експрацівниками "каналів Медведчука"

Невакцинований Разумков одужав після другого зараження Covid

таблицяКоронавірус набирає обертів: в Україні 5 областей - "помаранчеві"

Переможений Джошуа прокоментував бій з Усиком

відео, фотоУсик після перемоги над Джошуа розплакався а потім звернувся до вболівальників

В Україні 4,6 тисячі нових заражень Covid, найбільше – на Харківщині

Усі новини...
Росія
На Ельбрусі під час сходження загинули 5 російських альпіністів
Палата представників США схвалила санкції проти 35 росіян, у списку прем'єр РФ і пропагандисти
Швеція посилить військові зв'язки з Норвегією і Данією через напруженість із РФ у Балтійському морі
Останні новини
14:31
Вибори в Ісландії: вперше в історії жінок-депутаток буде більше, ніж чоловіків
14:28
Новый украинский лоукостер анонсировал первый рейс
14:15
фотоТрансляція бою Усик-Джошуа: сервіс MEGOGO пояснив, чому він "ліг"
13:24
За січень-серпень дефіцит Пенсійного фонду перевищив 12 мільярдів
13:19
Погода: в Україну йде скандинавський антициклон
12:56
У Німеччині заговорили про загрозу радикалізації руху коронаскептиків
12:31
У США хочуть створити онлайн-платформу для IPO
12:24
Шуфрич придбав 60% "Першого незалежного", створеного експрацівниками "каналів Медведчука"
12:04
Швейцарці голосують на референдумі щодо одностатевих шлюбів
11:46
Бюро економічної безпеки почне роботу з аналізу незаконних схем
Усі новини...