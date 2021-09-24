У Росії новий сплеск коронавірусу: рекорд смертей за добу
У Росії зафіксовано новий сплеск захворюваності на COVID-19. За останню добу від вірусу померли 828 осіб, це рекорд з початку пандемії.
Джерело: Радіо Свобода, Медуза
Деталі: За даними Росспоживнагляду, зростання захворюваності на 6-7% фіксується в 36 регіонах, в тому числі і в Москві. Кількість нових випадків перевищує 21 тисячу на день, офіційно загальна кількість інфікованих з початку пандемії наближається до позначки в 7,5 млн людей.
За даними оперативного штабу уряду, з початку поширення коронавірусу в Росії від COVID померли 202 273 людини.
Про початок так званої четвертої хвилі епідемії заявив міністр охорони здоров'я Нижегородської області Давид Мелік-Гусейнов: "Підйом дуже швидкий. Важких випадків більше, ніж в перші три хвилі, а значить, піде вгору і смертність".
В окупованому Росією Криму повідомили, що кількість нових випадків COVID-19 на півострові зростає вже тиждень і четверта хвиля епідемії в регіоні неминуча.
У Пермському краї регіональний оперативний штаб заявив про можливе посилення протиепідемічних заходів. Влада Воронезької області за добу до початку оголосила про скасування рок-фестивалю "Чорнозем".
Четверту хвилю очікують і в Башкирії.
Нагадаємо: Минулий рекорд смертей від COVID-19 в РФ був 22 вересня. Тоді від хвороби померли 820 осіб.
Передісторія:
- У серпні 2021 року в Росії спостерігався різкий приріст хворих на коронавірус. У липні-серпні щоденна кількість нових випадків COVID-19 у РФ майже не опускалася нижче показника в 20 тисяч.
- У Росії дуже повільно просуваэться кампанія з вакцинації населення проти коронавірусу. Іноземні вакцини не допускають для використання на території країни, а до вітчизняних препаратів у росіян високий рівень недовіри.