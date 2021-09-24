Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії новий сплеск коронавірусу: рекорд смертей за добу

П'ятниця, 24 вересня 2021, 13:05
У Росії новий сплеск коронавірусу: рекорд смертей за добу
Фото: Picture Alliance

У Росії зафіксовано новий сплеск захворюваності на COVID-19. За останню добу від вірусу померли 828 осіб, це рекорд з початку пандемії.

Джерело: Радіо Свобода, Медуза

Деталі: За даними Росспоживнагляду, зростання захворюваності на 6-7% фіксується в 36 регіонах, в тому числі і в Москві. Кількість нових випадків перевищує 21 тисячу на день, офіційно загальна кількість інфікованих з початку пандемії наближається до позначки в 7,5 млн людей.

За даними оперативного штабу уряду, з початку поширення коронавірусу в Росії від COVID померли 202 273 людини.

Про початок так званої четвертої хвилі епідемії заявив міністр охорони здоров'я Нижегородської області Давид Мелік-Гусейнов: "Підйом дуже швидкий. Важких випадків більше, ніж в перші три хвилі, а значить, піде вгору і смертність".

В окупованому Росією Криму повідомили, що кількість нових випадків COVID-19 на півострові зростає вже тиждень і четверта хвиля епідемії в регіоні неминуча.

У Пермському краї регіональний оперативний штаб заявив про можливе посилення протиепідемічних заходів. Влада Воронезької області за добу до початку оголосила про скасування рок-фестивалю "Чорнозем".

Четверту хвилю очікують і в Башкирії.

Нагадаємо: Минулий рекорд смертей від COVID-19 в РФ був 22 вересня. Тоді від хвороби померли 820 осіб.

Передісторія:

  • У серпні 2021 року в Росії спостерігався різкий приріст хворих на коронавірус. У липні-серпні щоденна кількість нових випадків COVID-19 у РФ майже не опускалася нижче показника в 20 тисяч.
  • У Росії дуже повільно просуваэться кампанія з вакцинації населення проти коронавірусу. Іноземні вакцини не допускають для використання на території країни, а до вітчизняних препаратів у росіян високий рівень недовіри.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіякоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Росія
"Хороший лідер" і "правильна політика": більшість росіян підтримають Путіна на виборах – соціологія
Розвідка Британії показала зміну риторики росЗМІ щодо заколоту групи Вагнера
За 500 днів війни РФ не досягла жодної поставленої цілі в Україні – ISW
Останні новини
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
Усі новини...
Реклама: