В России новый всплеск коронавируса: рекорд смертей за сутки

В России зафиксирован новый всплеск заболеваемости COVID-19. За последние сутки от вируса скончались 828 человек, это рекорд с начала пандемии.

Источник: Радио Свобода, Медуза

Детали: По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости на 6-7% фиксируется в 36 регионах, в том числе и в Москве. Число новых случаев превышает 21 тысячу в день, официально общее количество инфицированных с начала пандемии приближается к отметке в 7,5 млн человек.

По данным оперативного штаба правительства, с начала распространения коронавируса в России от COVID умерли 202 273 человека.

О начале так называемой четвертой волны эпидемии заявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов: "Подъем очень быстрый. Тяжелых случаев больше, чем в первые три волны, а значит, пойдет вверх и смертность".

В оккупированном Россией Крыму сообщили, что число новых случаев коронавируса на полуострове растет уже неделю и четвертая волна коронавируса в регионе неизбежна.

В Пермском крае региональный оперативный штаб заявил о возможном ужесточении противоэпидемических мер. Власти Воронежской области за сутки до начала объявили об отмене рок-фестиваля "Чернозем".

Четвертую волну ожидают и в Башкирии.

Напомним: Прошлый рекорд смертей от COVID-19 в РФ был 22 сентября. Тогда от болезни умерли 820 человек.

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