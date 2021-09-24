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В России новый всплеск коронавируса: рекорд смертей за сутки

Пятница, 24 сентября 2021, 13:05
Фото: Picture Alliance

В России зафиксирован новый всплеск заболеваемости COVID-19. За последние сутки от вируса скончались 828 человек, это рекорд с начала пандемии.

Источник: Радио Свобода, Медуза

Детали: По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости на 6-7% фиксируется в 36 регионах, в том числе и в Москве. Число новых случаев превышает 21 тысячу в день, официально общее количество инфицированных с начала пандемии приближается к отметке в 7,5 млн человек.

По данным оперативного штаба правительства, с начала распространения коронавируса в России от COVID умерли 202 273 человека.

О начале так называемой четвертой волны эпидемии заявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов: "Подъем очень быстрый. Тяжелых случаев больше, чем в первые три волны, а значит, пойдет вверх и смертность".

В оккупированном Россией Крыму сообщили, что число новых случаев коронавируса на полуострове растет уже неделю и четвертая волна коронавируса в регионе неизбежна.

В Пермском крае региональный оперативный штаб заявил о возможном ужесточении противоэпидемических мер. Власти Воронежской области за сутки до начала объявили об отмене рок-фестиваля "Чернозем".

Четвертую волну ожидают и в Башкирии.

Напомним: Прошлый рекорд смертей от COVID-19 в РФ был 22 сентября. Тогда от болезни умерли 820 человек.

Предыстория: 

  • В августе 2021 года в России наблюдался резкий прирост больных на коронавирус. В июле-августе ежедневное количество новых случаев COVID-19 в РФ почти не опускалось ниже показателя в 20 тысяч.
  • В России очень медленно продвигается кампания вакцинации населения против коронавируса. Иностранные вакцины не допускают для использования на территории страны, а к отечественным препаратам у россиян высокий уровень недоверия.

Темы: РосcиякоронавирусCovid-2019


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