"Міністр освіти" донецьких бойовиків є офіцером держбезпеки Росії - СБУ

Служба безпеки України здобула докази, що так званий "міністр освіти" незаконного збройного формування "ДНР" Михайло Кушаков є офіцером російських спецслужб.

Джерело: СБУ

Дослівно: "СБУ володіє доказами, що діючий "міністр освіти ДНР" Михайло Кушаков має російський паспорт і є офіцером РФ. Він перебуває у званні підполковника запасу органів державної безпеки Росії, в 2002 році відбув до невизнаної республіки Придністров’я, де "працював у сфері освіти". З 2015 року переїхав у "ДНР", де став "заступником міністра", а з 2019 року – "міністром освіти ДНР".

Наразі СБУ перевіряє інформацію, що керівництво самопроголошеної республіки "ДНР" очікує погодження уряду РФ, щоб вживати цілеспрямовані заходи із насадження адміністративної моделі управління, стандартизації і сертифікації діяльності органів та установ "ДНР" відповідно до норм РФ та подальшої федералізації ТОТ Донецької області.

Вирішується питання щодо оголошення відповідним особам повідомлення про підозру".

Деталі: Служба безпеки України повідомила про викриття нових доказів інституційної присутності РФ на окупованій частині Донецької області. Наразі у самопроголошеній "ДНР" завершується "реформування" сфери освіти та науки, яке передбачає повний перехід освітньої галузі на стандарти РФ.

Видача офіційних документів РФ організаціям, установам та закладам, розташованим на території України, підтверджує, що Росія контролює окуповані території Донецької та Луганської областей, керує місцевими процесами та посилює свою присутність, маскуючись під структури самопроголошених незаконних формувань, наголошують в СБУ.