Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Міністр освіти" донецьких бойовиків є офіцером держбезпеки Росії - СБУ

П'ятниця, 24 вересня 2021, 13:33
Міністр освіти донецьких бойовиків є офіцером держбезпеки Росії - СБУ

Служба безпеки України здобула докази, що так званий "міністр освіти" незаконного збройного формування "ДНР" Михайло Кушаков є офіцером російських спецслужб.

Джерело: СБУ

Дослівно: "СБУ володіє доказами, що діючий "міністр освіти ДНР" Михайло Кушаков має російський паспорт і є офіцером РФ. Він перебуває у званні підполковника запасу органів державної безпеки Росії, в 2002 році відбув до невизнаної республіки Придністров’я, де "працював у сфері освіти". З 2015 року переїхав у "ДНР", де став "заступником міністра", а з 2019 року – "міністром освіти ДНР".

Наразі СБУ перевіряє інформацію, що керівництво самопроголошеної республіки "ДНР" очікує погодження уряду РФ, щоб вживати цілеспрямовані заходи із насадження адміністративної моделі управління, стандартизації і сертифікації діяльності органів та установ "ДНР" відповідно до норм РФ та подальшої федералізації ТОТ Донецької області.

Вирішується питання щодо оголошення відповідним особам повідомлення про підозру".

Деталі: Служба безпеки України повідомила про викриття нових доказів інституційної присутності РФ на окупованій частині Донецької області. Наразі у самопроголошеній "ДНР" завершується "реформування" сфери освіти та науки, яке передбачає повний перехід освітньої галузі на стандарти РФ. 

Видача офіційних документів РФ організаціям, установам та закладам, розташованим на території України, підтверджує, що Росія контролює окуповані території Донецької та Луганської областей, керує місцевими процесами та посилює свою присутність, маскуючись під структури самопроголошених незаконних формувань, наголошують в СБУ.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУтероризмОРДЛОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
СБУ
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Останні новини
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
Усі новини...
Реклама: