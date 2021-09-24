"Министр образования" донецких боевиков является офицером госбезопасности РФ - СБУ

Служба безопасности Украины получила доказательства, что так называемый "министр образования" незаконного вооруженного формирования "ДНР" Михаил Кушаков является офицером российских спецслужб.

Источник: СБУ

Дословно: "СБУ владеет доказательствами, что действующий "министр образования "ДНР" Михаил Кушаков имеет российский паспорт и является офицером РФ. Он находится в звании подполковника запаса органов государственной безопасности России, в 2002 году отправился в непризнанную республику Приднестровье, где "работал в сфере образования". С 2015 года переехал в "ДНР", где стал "заместителем министра", а с 2019 года - "министром образования ДНР".

Сейчас СБУ проверяет информацию, что руководство самопровозглашенной республики "ДНР" ожидает согласования правительства РФ, чтобы принимать целенаправленные меры по насаждения административной модели управления, стандартизации и сертификации деятельности органов и учреждений "ДНР" в соответствии с нормами РФ и дальнейшей федерализации ТОТ Донецкой области.

Решается вопрос об объявлении соответствующим лицам уведомления о подозрении".

Детали: Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении новых доказательств институциональной присутствия РФ на оккупированной части Донецкой области. Сейчас в ОРДО завершается "реформирования" сферы образования и науки, которое предусматривает полный переход образования на стандарты РФ.

Выдача официальных документов РФ организациям, учреждениям и учреждениям, расположенным на территории Украины, подтверждает, что Россия контролирует оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, руководит местными процессами и усиливает свое присутствие, маскируясь под структуры самопровозглашенных незаконных формирований, отмечают в СБУ.