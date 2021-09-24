Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Министр образования" донецких боевиков является офицером госбезопасности РФ - СБУ

Пятница, 24 сентября 2021, 13:33

Служба безопасности Украины получила доказательства, что так называемый "министр образования" незаконного вооруженного формирования "ДНР" Михаил Кушаков является офицером российских спецслужб.

Источник: СБУ

Дословно: "СБУ владеет доказательствами, что действующий "министр образования "ДНР" Михаил Кушаков имеет российский паспорт и является офицером РФ. Он находится в звании подполковника запаса органов государственной безопасности России, в 2002 году отправился в непризнанную республику Приднестровье, где "работал в сфере образования". С 2015 года переехал в "ДНР", где стал "заместителем министра", а с 2019 года - "министром образования ДНР".

Сейчас СБУ проверяет информацию, что руководство самопровозглашенной республики "ДНР" ожидает согласования правительства РФ, чтобы принимать целенаправленные меры по насаждения административной модели управления, стандартизации и сертификации деятельности органов и учреждений "ДНР" в соответствии с нормами РФ и дальнейшей федерализации ТОТ Донецкой области.

Решается вопрос об объявлении соответствующим лицам уведомления о подозрении".

Детали: Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении новых доказательств институциональной присутствия РФ на оккупированной части Донецкой области. Сейчас в ОРДО завершается "реформирования" сферы образования и науки, которое предусматривает полный переход образования на стандарты РФ.

Выдача официальных документов РФ организациям, учреждениям и учреждениям, расположенным на территории Украины, подтверждает, что Россия контролирует оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, руководит местными процессами и усиливает свое присутствие, маскируясь под структуры самопровозглашенных незаконных формирований, отмечают в СБУ.

Украинская правда
Темы: СБУтерроризмОРДЛОРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Шуфрич приобрел 60% "Первого независимого", созданного экс-работниками "каналов Медведчука"

Невакцинированный Разумков выздоровел после второго заражения Covid

таблицаКоронавирус набирает обороты: в Украине 5 областей – "оранжевые"

Побежденный Джошуа прокомментировал бой с Усиком

видео, фотоУсик после победы над Джошуа расплакался, а затем обратился к болельщикам

В Украине 4,6 тысячи новых заражений Covid, больше всего – на Харьковщине

Все новости...
СБУ
После покушения на Шефира его будет охранять СБУ - источник
СБУ задержала преступную группу, которая похитила ребенка депутата и требовала $470 тысяч
На место покушения на помощника президента приехала СБУ
Последние новости
14:31
Выборы в Исландии: впервые в истории женщин-депутаток будет больше, чем мужчин
14:28
Новий український лоукостер анонсував перший рейс
14:15
Трансляция боя Усик-Джошуа: сервис MEGOGO объяснил, почему он "лег"
13:24
За январь-август дефицит Пенсионного фонда превысил 12 млрд
13:19
Погода: в Украину идет скандинавский антициклон
12:56
В Германии заговорили об угрозе радикализации движения коронаскептикив
12:31
В США хотят создать онлайн-платформу для IPO
12:24
Шуфрич приобрел 60% "Первого независимого", созданного экс-работниками "каналов Медведчука"
12:04
Швейцарцы голосуют на референдуме об однополых браках
11:46
Бюро экономической безопасности начнет работу с анализа незаконных схем
Все новости...