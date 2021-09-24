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Різко зросла кількість порушень "тиші" на Донеччині за добу

П'ятниця, 24 вересня 2021, 13:53
СММ ОБСЄ

22 вересня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області в 6 разів більше порушень режиму припинення вогню, ніж днем ​​раніше, а в Луганській області – майже в 2 рази більше.

Джерело: щоденний звіт місії ОБСЄ від 23 вересня, складений на підставі інформації, що надійшла до 19:30 середи, 22 вересня

Дослівно: "У Донецькій області Місія зафіксувала 745 порушень режиму припинення вогню, зокрема 160 вибухів. За попередній звітний період зафіксовано 117 порушень. 

У Луганській області СММ зафіксувала 144 порушення режиму припинення вогню, зокрема 14 вибухів. За попередній звітний період зафіксовано 79 порушень".

Деталі: У Донецькій області СММ зафіксувала 745 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 160 вибухів (4 розриви боєприпасів, 1 вибух у повітрі і 155 вибухів невизначеного походження).

Більшість порушень режиму припинення вогню сталися поблизу підконтрольних українській владі Широкиного, Світлодарська, а також поблизу непідконтрольних Києву Горлівки і Софіївки (раніше Карло-Марксове). У попередню добу частина зі 117 порушень режиму припинення вогню також сталася в районі Софіївки.

Порушення в районі Софіївки, за оцінкою СММ, були пов'язані з навчаннями з бойовою стрільбою в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року про заборону проведення навчань (занять) із бойовою стрільбою в зоні безпеки.

 

У Луганській області місія зафіксувала 144 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 14 вибухів (7 танкових пострілів і 7 вибухів невизначеного походження).

Більшість порушень режиму припинення вогню сталися поблизу контрольованих бойовиками н.п. Іллірія і Круглик.

За оцінкою місії, порушення на обох напрямках були пов'язані з навчаннями з бойовою стрільбою поза зоною безпеки.

 

Крім того, поблизу підконтрольного уряду Чермалика Донецької області, в напрямку безпілотника СММ середнього радіусу дії стріляли зі стрілецької зброї. Місія втратила контроль над просторовим становищем одного з БПЛА малого радіусу дії біля непідконтрольної уряду Оленівки.

З 27 липня 2020 року, коли був посилений режим припинення вогню, СММ ОБСЄ зафіксувала не менше 59 256 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (у тому числі 16 570 вибухів, 11 497 пролетіли невизначених боєприпасів, 270 спалахів дульного полум'я, 239 освітлювальних ракет, а також не менше 30 680 черг і пострілів).

Теми: ДонбасОРДЛОбойові дії


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