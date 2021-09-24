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Резко выросло количество нарушений "тишины" на Донетчине за сутки

Пятница, 24 сентября 2021, 13:53
Резко выросло количество нарушений тишины на Донетчине за сутки
СММ ОБСЕ

22 сентября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области в 6 раз больше нарушений режима прекращения огня, чем днем ранее, а в Луганской области – почти в 2 раза больше. 

Источник: ежедневный отчет миссии ОБСЕ от 23 сентября, составленный на основании информации, поступившей до 19:30 среды, 22 сентября 

Дословно: "В Донецкой области СММ зафиксировала 745 нарушений режима прекращения огня, в том числе 160 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 117 нарушений. 

В Луганской области миссия зафиксировала 144 нарушения режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 79 нарушений". 

Детали: В Донецкой области СММ зафиксировала 745 нарушений режима прекращения огня, в том числе 160 взрывов (4 разрыва боеприпасов, 1 взрыв в воздухе и 155 взрывов неопределенного происхождения). 

Большинство нарушений режима прекращения огня произошло вблизи подконтрольных украинским властям Широкино, Светлодарска, а также вблизи неподконтрольных Киеву  Горловки и Софиевки (ранее Карло-Марксово). В предыдущие сутки часть из 117 нарушений режима прекращения огня также произошла в районе Софиевки. 

Нарушения в районе Софиевки, по оценке СММ, были связаны с учениями с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года о запрете проведения учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности. 

 

В Луганской области миссия зафиксировала 144 нарушения режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов (7 танковых выстрелов и 7 взрывов неопределенного происхождения). 

Большинство нарушений режима прекращения огня произошло вблизи контролируемых боевиками н.п. Иллирия и Круглик. 

По оценке миссии, нарушения на обоих направлениях были связаны с учениями с боевой стрельбой вне зоны безопасности. 

 

Кроме того, вблизи подконтрольного правительству Чермалыка Донецкой области, в направлении беспилотника СММ среднего радиуса действия стреляли из стрелкового оружия. Миссия потеряла контроль над пространственным положением одного из БПЛА малого радиуса действия возле неподконтрольной правительству Оленовки.

С 27 июля 2020 года, когда был усилен режим прекращения огня, СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 59 256 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 16 570 взрывов, 11 497 пролетевших неопределенных боеприпасов, 270 вспышек дульного пламени, 239 осветительных ракет, а также не менее 30 680 очередей и выстрелов). 

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Темы: ДонбассОРДЛОбоевые действия
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