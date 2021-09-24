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В ЄС прокоментували можливість санкцій проти українських олігархів за корупцію

П'ятниця, 24 вересня 2021, 14:23

В Європейському союзі поки не розглядається питання запровадження санкцій проти олігархів з України, як це рекомендувала у своєму звіті Європейська аудиторська палата.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано на брифінгу у Брюсселі.

"Боротьба з корупцією в першу чергу в інтересах України. Уряд і президент Зеленський знають, що це їхнє зобов’язання, це те, що ми регулярно обговорюємо. І не обов’язково говорити про санкції, ми маємо дуже сильний інструмент – Угоду про асоціацію. В рамках цієї угоди ми обговорюємо всі проблеми і виклики, і ми підтримуємо боротьбу з корупцією, а також із феноменом зростання впливу олігархів. Санкції тільки один з інструментів, який може бути використаний в такій ситуації", - сказав Стано.

Аудитори серед іншого рекомендували розробити модель запобігання того, щоб окремі українці, яких підозрюють у великій корупції, могли в'їжджати в ЄС і користуватися там своїми активами.

Стано нагадав, що для рішення щодо санкцій існують визначені процедури обговорення між країнами-членами і для їх запровадження необхідне одностайне рішення.

У Єврокомісії також відзначили ухвалення Верховною радою ухвалення закону про олігархів.

"Ми віддаємо належне намаганням президента Зеленського протидіяти цьому феномену і впливу олігархів, який є дуже значним в економічному і політичному житті України. На нашу думку, це крок вперед, але звичайно, треба буде подивитися, як він буде імплементований. Також ми хотіли б побачити зміцнення вже існуючих інституцій", - сказала речниця Ана Пізонеро.

Вона повторила думку свого колеги, що в Єврокомісії "зараз не можуть будувати гіпотези щодо санкцій проти певних осіб у майбутньому".

Нагадаємо, Європейської аудиторська палата у своєму звіті заявила, що в Україні як і раніше широко поширені велика корупція, а підтримка ЄС і вжиті заходи не принесли очікуваних результатів.

Теми: ЄСолігархикорупціязаконодавство


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