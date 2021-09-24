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Через розслідування "Схем" про приватизацію острова столична влада звернулася до силовиків

П'ятниця, 24 вересня 2021, 14:44

Міська влада Києва заявляє, що всі острови столиці знаходяться у  власності громади. Заступник мера Кличка Андрій Крищенко звернуся в Національне антикорупційне бюро, щоб там перевірили інформацію журналістів про передачу в приватні руки Оболонського острова.

Джерело: КМДА, Крищенко у Facebook

Деталі: Напередодні програма "Схеми" опублікувала матеріал про оформлення права власності на гідротехнічні споруди, в якому серед інших фігурує прізвище ексочільника столичної поліції Андрія Крищенка.

За даними журналстів, низка причалів і дамб на Дніпрі  та Оболонський острів площею у майже 150 тисяч квадратних метрів – перейшли у приватні руки столичного юриста-бізнесмена Костянтина Бойка завдяки листу з Нацполіції. "Схеми" виявили зв’язки Бойка, які ведуть до Крищенка.

Сам Крищенко каже, що законів України не порушував. І до припущень, що прозвучали на його адресу, не причетний. Заступник Кличка і столична мерія кажуть, що звернулись до правоохоронців задля перевірки.

Пряма мова Крищенка: "Сьогодні ж я звернуся в Національне антикорупційне бюро України в максимально стислі терміни провести повну і неупереджену перевірку інформації, викладеної журналістами, з подальшим оприлюдненням її результатів громадськості".

Дослівно КМДА: "Міська влада заявляє, що всі острови м. Києва знаходяться у  власності громади столиці, ніколи не передавалися у приватну власність і передаватися не можуть, згідно із законом.

А щодо гідроспоруд, які, за інформацією ЗМІ, були передані у приватну власність, звертаємо увагу, що системності набуває робота так званих "чорних реєстраторів".

Тому міська влада звертається до правоохоронних органів активізувати боротьбу з "чорними реєстраторами" і перевірити інформацію, оприлюднену журналістами".

Українська правда
Теми: Київприватизація


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