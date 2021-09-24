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Из-за расследования "Схем" о приватизации острова столичная власть обратилась к силовикам

Пятница, 24 сентября 2021, 14:44
Из-за расследования Схем о приватизации острова столичная власть обратилась к силовикам

Городская власть Киева заявляет, что все острова столицы находятся в собственности общины. Заместитель мэра Кличко Андрей Крищенко обратился в Национальное антикоррупционное бюро, чтобы там проверили информацию журналистов о передаче в частные руки Оболонского острова.

Источник: КГГА, Крищенко в Facebook

Детали: Накануне программа "Схемы" опубликовала материал об оформлении права собственности на гидротехнические сооружения, в котором среди прочих фигурирует фамилия экс-главы столичной полиции Андрея Крищенко.

По данным журналисты, ряд причалов и дамб на Днепре и Оболонский остров площадью почти 150 000 квадратных метров - перешли в частные руки столичного юриста-бизнесмена Константина Бойко благодаря письму из Нацполиции. "Схемы" обнаружили связи Бойко, которые ведут к Крищенко.

Сам Крищенко говорит, что законов Украины не нарушал. И к предположениям, прозвучавшим в его адрес, не причастен. Заместитель Кличко и столичная мэрия говорят, что обратилиськ правоохранителям для проверки.

Прямая речь Крищенко: "Сегодня я обращусь в Национальное антикоррупционное бюро Украины в максимально сжатые сроки провести полную и непредвзятую проверку информации, изложенной журналистами, с последующим обнародованием ее результатов общественности".

Дословно КГГА: "Городские власти заявляют, что все острова г. Киева находятся в собственности общины столицы, никогда не передавались в частную собственность и передаваться не могут по закону.

А относительно гидросооружений, которые, по информации СМИ, были переданы в частную собственность, обращаем внимание, что системность приобретает работа так называемых "черных регистраторов".

Поэтому городские власти обращаются в правоохранительные органы, чтобы активизировать борьбу с "черными регистраторами" и проверить информацию, опубликованную журналистами".

Украинская правда

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Темы: Киевприватизация
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