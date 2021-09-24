Російська делегація не поїде на сесію ПАРЄ через "Спутнік V"
Російська делегація не поїде на осінню сесії ПАРЄ у зв'язку з тим, що влада Франції не визнає російську вакцину "Супутник V".
Джерело: глава делегації РФ в Асамблеї Петро Толстой в Telegram
Пряма мова: "На тлі налагодження взаємодії між Росією і органами Ради Європи уряд Франції намагається обмежити переміщення членів російської делегації по Страсбургу під приводом санітарних заходів, які вживає французька влада по боротьбі з пандемією: на території цієї країни не визнають вакцину "Спутнік V".
У створених умовах делегація Росії в Страсбург не поїде, стежити за роботою будемо дистанційно".
Деталі: Толстой заявив, що "французи ставлять росіян в дискримінаційне становище" в порівнянні з колегами з інших країн.
Він також додав, що Росія всім європейцям, які приїжджають, забезпечує "нормальні умови для роботи" і "не закриває людей на карантин".
Російська делегація закликала Раду Європи "вплинути на владу Франції" з метою "не допустити сегрегації" національних делегацій за ознакою застосування в країнах тієї чи іншої вакцини від коронавірусу.
Передісторія:
- В Росії не використовуються визнані ВООЗ вакцини (AstraZeneca, Moderna або Pfizer).
- Осіння сесія ПАРЄ пройде з 27 по 30 вересня.
- Раніше повідомлялося, що в РФ образилися на ПАРЄ за "дискримінацію" їхньої делегації через "Спутнік".
- Перед цим зі схожою проблемою зіткнувся щеплений "Спутніком" глава МЗС Угорщини Петер Сійярто – для особистої присутності на осінній сесії 76-ї Генасамблеї ООН вимагали щеплення вакцинами, визнаними ВООЗ або у США.