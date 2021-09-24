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Російська делегація не поїде на сесію ПАРЄ через "Спутнік V"

П'ятниця, 24 вересня 2021, 15:50
Фото з Twitter ПАРЄ

Російська делегація не поїде на осінню сесії ПАРЄ у зв'язку з тим, що влада Франції не визнає російську вакцину "Супутник V".

Джерело: глава делегації РФ в Асамблеї Петро Толстой в Telegram

Пряма мова: "На тлі налагодження взаємодії між Росією і органами Ради Європи уряд Франції намагається обмежити переміщення членів російської делегації по Страсбургу під приводом санітарних заходів, які вживає французька влада по боротьбі з пандемією: на території цієї країни не визнають вакцину "Спутнік V".

У створених умовах делегація Росії в Страсбург не поїде, стежити за роботою будемо дистанційно".

Деталі: Толстой заявив, що "французи ставлять росіян в дискримінаційне становище" в порівнянні з колегами з інших країн.

Він також додав, що Росія всім європейцям, які приїжджають, забезпечує "нормальні умови для роботи" і "не закриває людей на карантин".

Російська делегація закликала Раду Європи "вплинути на владу Франції" з метою "не допустити сегрегації" національних делегацій за ознакою застосування в країнах тієї чи іншої вакцини від коронавірусу.

Передісторія:

  • В Росії не використовуються визнані ВООЗ вакцини (AstraZeneca, Moderna або Pfizer).
  • Осіння сесія ПАРЄ пройде з 27 по 30 вересня.
  • Раніше повідомлялося, що в РФ образилися на ПАРЄ за "дискримінацію" їхньої делегації через "Спутнік".
  • Перед цим зі схожою проблемою зіткнувся щеплений "Спутніком" глава МЗС Угорщини Петер Сійярто – для особистої присутності на осінній сесії 76-ї Генасамблеї ООН вимагали щеплення вакцинами, визнаними ВООЗ або у США.

Українська правда
Теми: РосіяПАРЄкоронавірусвакцинація


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